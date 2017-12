Dealerul Auto Grup, acuzat de un client nemulţumit

Richard Kepert a cumpărat, anul trecut, o maşină marca Skoda Octavia I de la Auto Grup SRL Constanţa, dealer autorizat Skoda. Maşina a fost achiziţionată pe numele soţiei bărbatului, Gabriela Liliana Kepert. „Am cumpărat maşina pe data de 26 martie 2007 şi am dat pe ea, cu tot cu taxele de înmatriculare, 17.000 de euro. De cînd am cumpărat-o nu am avut probleme cu ea. A mers foarte bine”, a declarat bărbatul. La începutul anului, în luna februarie, maşina a fost dusă la Service-ul Auto Grup pentru revizie. Mecanicii l-au asigurat pe proprietar că totul este în regulă şi că nu sînt probleme. După patru luni de la revizie, Richard Kepert a avut însă neplăcuta surpriză de a se trezi că i s-a stricat maşina. „Mă întorceam spre casă cînd am auzit un pocnet. Am pus avariile şi am mers cu viteza a doua spre casă, pentru că mai aveam vreo 500 de metri de parcurs. A doua zi am sunat la service şi au venit să o ia”, a povestit bărbatul. Lucrătorii Service-ului Auto Grup i-au explicat că axul din cutia de viteze ieşise din locul său şi spărsese carcasa acesteia, ceea ce a dus la scurgerea uleiului. I-au propus înlocuirea cutiei sau repararea acesteia. „Deşi termenul de garanţie nu a expirat, ei mi-au spus că trebuie să plătesc pentru aceste reparaţii. Dacă aş schimba cutia de viteze, m-ar costa 13.500 lei, iar dacă aş repara-o, aş ajunge la suma de 8.500 de lei. Mi s-a mai spus că defecţiunea a apărut ca urmare a unei vine de utilizare. Dar ce ar fi trebuit să fac? Să o cumpăr şi să o las parcată în faţa casei? Normal că am mers cu ea. Nu este vina mea, atîta timp cît defecţiunea a apărut în interiorul cutiei de viteze. Dacă aş fi lovit-o aş fi fost de acord să plătesc reparaţiile, dar eu nu am făcut nimic”, a mai declarat Kepert. După ce a purtat mai multe discuţii cu reprezentanţii Service-ului, bărbatul a luat legătura cu un avocat, fiind decis să dea Auto Grup SRL în judecată. Mai mult, bărbatul va angaja un expert care să stabilească dacă vina pentru defecţiunea cutiei de viteze aparţine producătorului sau utilizatorului. “În acest caz, nu este vorba despre un defect de fabricaţie ci de o exploatare necorespunzătoare a autoturismului. În anumite condiţii de utilizare necorespunzătoare (schimbarea incorectă a vitezelor, patinat timp îndelungat în zăpadă, noroi, nisip) apare o puternică solicitare anormală a mecanismului diferenţial, ceea ce generează griparea parţială sau totală a axului sateliţilor. Din acest moment, pînă a se ajunge la avariile grave produse la autoturismul menţionat, proprietarul a circulat ignorînd zgomotele şi şocurile puternice pe care le manifesta autoturismul, pierderile de ulei etc. Nimeni nu i-ar fi făcut această reparaţie pe garanţie”, a declarat directorul Service-ului Auto Grup, Constantin Duminecă.