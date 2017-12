Debarcare de amfibii la Capu Midia

Câteva sute de militari americani şi români au participat, ieri, la ultima etapă a exerciţiului „Summer Storm“ organizat la Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri Sol-Aer (TIPTSA), Capu Midia. Exerciţiul româno-american de debarcare a desantului maritim a fost organizat în perioada 30 iulie – 3 august, iar la aceste misiuni au participat aproape 350 puşcaşi marini americani şi 200 militari români. Ieri, la primele ore ale dimineţii, mai multe vehicule amfibii au fost lansate de la bordul navei USS Whidbey Island pentru a lua cu asalt plaja de la Capu Midia şi pentru a elimina un grup de piraţi baricadaţi în interiorul unei clădiri. „A fost incredibil. A fost o experienţă interesantă să lucrăm împreună cu marina română. În urmă cu două zile am executat misiuni împreună cu două elicoptere, ocazie cu care am certificat puntea de aterizarea a navei noastre pentru elicoptere Puma. În mod normal, noi nu avem elicoptere la bord şi a fost o ocazie unică să putem antrena echipajul împreună cu piloţii români. Pe timpul nopţii, am executat un exerciţiu de interdicţie maritimă cu nava românească Nicolescu (dragorul maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” - n.r.). Pentru noi exerciţiul de astăzi a început la ora 04.00, când am început pregătirile de lansare a primelor vehicule amfibii. La ora 06.00 am ancorat nava şi am lansat cele 13 amfibii la ora 08.30. Ele au ajuns la ţărm în jumătate de oră“, a declarat cmdr. Eric L. Conzen, comandantul navei USS Whidbey Island. Exerciţiul „Summer Storm“ a fost o ocazie unică pentru militarii români. „Au fost executate misiuni de luptă ale infanteriei marine. Forţele Navale Române, reprezentate de Batalionul de Infanterie Marină Babadag a avut în compunere 70 de militari, 34 dintre aceştia acţionând la bordul navei americane“, a menţionat comandorul Marian Săvulescu. Nava USS Whidbey Island a participat la operaţiunea de impunere a embargoului asupra Libiei.