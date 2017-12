Debbie Harry a fost la un pas să fie o victimă a lui Ted Bundy

O veste şoc pentru fanii trupei Blondie! Debbie Harry, solista trupei, a dezvăluit că a fost la un pas să fie una din victimele celebrului criminal în serie Ted Bundy. Cântăreaţa a povestit că întâlnirea ei cu vestitul ucigaş, executat în 1989, pe scaunul electric, pentru că a ucis şi agresat sexual mai multe femei, a avut loc la începutul anilor \'70, pe când se întorcea într-o seară acasă, în New York. ”Încercam să traversez oraşul pe la două sau trei dimineaţa. O maşină mică mergea aproape şi îmi oferea o plimbare. Am tot spus nu, dar în final am acceptat, pentru că nu puteam da de vreun taxi. Am intrat în maşină, dar ferestrele erau baricadate, cu excepţia unei crăpături mici. Şoferul mirosea cumplit”, şi-a amintit starul. Debbie Harry, acum în vârstă de 65 de ani, a devenit repede suspicioasă când a realizat că bărbatul înlăturase toate mânerele din interiorul vehiculului. ”Interiorul maşinii era lipit cu bandă adezivă. Mi-a îngheţat şira spinării. Mi-am scos mâna pe fereastră şi am prins mânerul maşinii din afară. Nu ştiu cum am făcut-o. A încercat să mă oprească accelerând, dar acest lucru m-a ajutat să mă arunc afară. Mai târziu, l-am văzut la ştiri. Era Ted Bundy”, şi-a amintit vedeta.