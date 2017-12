Debranşaţi din cauza datoriilor către RAJA

Corpul de control al Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa a identificat cea mai eficientă măsură pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici: debranşarea. În doar cîteva zile după ce au rămas fără apă la robinete, datornicii îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, în fiecare săptămînă, sînt avizate şi debranşate sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Purtătorul de cuvînt al SC RAJA SA, Irina Oprea a declarat că „pentru intervalul 13 - 17 august, 19 agenţi economici, 11 asociaţii de locatari/proprietari şi 111 de gospodării individuale din Constanţa, Eforie, Hîrşova, Năvodari, Castelu, Ovidiu, Corbu, Lumina, Techirghiol şi Mangalia sînt avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 3.500 lei”. Astfel, dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele, datornicii pot rămîne fără apă potabilă. Abonaţii ale căror debite sînt foarte mari se pot prezenta la sediul societăţii pentru încheierea proceselor verbale de eşalonare. În cazul asociaţiilor de locatari/proprietari, soluţia viabilă pentru evitarea debranşării este încheierea convenţiilor de facturare individuală. Pentru aceasta, reprezentanţii asociaţiilor se pot adresa Departamentului Juridic din cadrul SC RAJA SA Constanţa, la sediul central, de pe strada Călăraşi, nr. 22 - 24. La data avizărilor, printre societăţile din Constanţa datornice către SC RAJA SA se numărau şi SC „VMB Lux Sonor” SRL cu 255,47 lei, SC „Luxury Trade Est” SRL cu 110,16 lei şi SC „Alcrismon Impex” SRL cu 330,34 lei. Din Mihail Kogălniceanu C. „Nizip” SRL are datorii de 272,43 lei. În oraşul Năvodari, asociaţiile de proprietari datornice, la data avizărilor, erau nr. 31 Est cu 11.609,01 lei, nr. 17 B Est cu 432,75 lei, nr. 29 Est cu 1.235,72 lei, R1 R2 R3 R4 cu 3.603,42 lei, nr. 35 A cu 850,59 lei, Bl. A2B cu 1.320,08 lei, Cabana 1 cu 322,26 lei, Panseluţelor cu 392,13 lei, Legmas Crîngaşu cu 1.130,37 lei, Pro Cabana cu 1.382,24 lei şi nr. 11 Est cu 408,27 lei. O altă datorie importantă către RAJA provine tot din Năvodari şi aparţine SC „Cossim Invest” SRL, care are de dat regiei constănţene 191,3 lei. În total, cele 11 asociaţii din Năvodari aveau, la data avizărilor, datorii de peste 22.000 lei.