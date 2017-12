Debut amânat în procesul torturilor în sicriu

Adrian Ştefanian, cel care a fost condamnat la cinci ani şi două luni pentru că l-a ameninţat cu moartea pe judecătorul Ciprian Coadă, este judecat, într-un alt dosar, pentru lipsire de libertate şi şantaj. În aceeaşi cauză este judecat pentru aceleaşi infracţiuni complicele său, Constantin Virgil Mocanu. Cei doi au apărut, ieri, în faţa instanţei Judecătoriei Constanţa pentru a fi audiaţi, însă procesul a debutat cu o amânare. Avocatul lui Mocanu a cerut restituirea dosarului la Parchet întrucât, în opinia sa, rechizitoriul conţine câteva inadvertenţe care fac imposibilă cercetarea judecătorească. După deliberări, magistraţii au respins solicitarea şi au stabilit ca următoarea înfăţişare să fie pe 5 septembrie. Potrivit procurorilor, în vara anului 2010, Ştefanian l-a sechestrat pe Ştefan Stere, un bărbat care împrumutase de la el 2.000 de euro şi trebuia să-i înapoieze... 30.000 de euro. Oamenii legii spun că Ştefanian l-a chemat pe datornic la el acasă, unde l-a bătut crunt, apoi, ajutat de Mocanu, l-a băgat într-un coşciug şi a bătut două cuie pentru ca victima să nu poată ieşi. Ulterior, agresorul a scos cu un cuţit crucea care se află pe capacul sicriului şi, prin spaţiul creat, a turnat înăuntru băutură, a aruncat mucuri de ţigară, a scuipat şi a strecurat în sicriu şerveţele aprinse. Stere a fost sechestrat mai bine de trei ore, Ştefanian lăsându-l să plece după ce l-a pus să jure că îi aduce toţi banii. Martorul acestei scene desprinsă dintr-un film de groază a fost Marius Ionel Andrei, fost angajat al lui Ştefanian, care a fost ameninţat să nu spună nimic din ceea ce a văzut, dacă vrea să-şi mai vadă copilul în viaţă.

PLÂNGERE IGNORATĂ A doua zi, Andrei a devenit o altă victimă a lui Ştefanian. Tânărul, care este electrician, a fost chemat la Ştefanian acasă sub pretextul că nu are curent. „În casă mai erau trei băieţi, care se drogau. Am vrut să plec, dar Ştefanian nu m-a lăsat. Mi-a înfipt un cuţit în coaste, apoi în picior. Pentru că sângeram pe canapea şi pe covor, Ştefanian a decis că-i datorez bani şi a ajuns la suma de 3.000 de lei. După ce mi-a spart o sticlă de whisky în cap şi am căzut, individul a luat o bară de la o ganteră şi m-a lovit peste tot cu ea. M-a torturat de la ora 20.00 până la 04.00, când m-a lăsat să plec. Ulterior a continuat să mă ameninţe cu telefoane şi mesaje”, le-a declarat Andrei anchetatorilor. Deşi a depus plângere imediat, tânărul a fost audiat după trei ani de la incident întrucât dosarul a „zăcut” într-un sertar al Secţiei 2 Poliţie Constanţa. Adrian Ştefanian este fiul ofiţerului de poliţie Emanuel Ştefanian.