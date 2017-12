Debut cu dansuri, mașini și călărie la Mamaia Style

Chiar dacă mulți constănțeni și turiști încă se gândesc cu melancolie la modul în care Carnavalul lui Radu Mazăre umplea până la refuz stațiunea în weekend-urile verilor trecute, distracția de stradă s-a întors în mondena stațiune. Parada Mamaia Style a debutat sâmbătă cu muzică, dansuri și bună dispoziție pe traseul Perla - Cazino.

MAȘINI DE EPOCĂ, MOTOCICLETE, AUTOBUZ SUPRAETAJAT Un autobuz supraetajat cu dansatoare de samba a condus convoiul Mamaia Style completat cu motocicletele Harley Davidson ale bikerilor de la Sea Wolves, iar în urma lor au mers peste zece mașini de epocă. Organizatorii de la Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) au recunoscut că nu este deloc ușor să realizezi un astfel de eveniment în plin sezon, dar sunt optimiști. „Nu este un moment ușor, parada diferă față de ceea ce turiștii s-au obișnuit să vadă la Mamaia, este un debut care sperăm că va aduce distracția pe care toată lumea o caută aici”, a declarat președintele ALDD, Corina Martin.

CAI DE RASĂ, ȘCOLI DE DANS ȘI CAR ALEGORIC După parada de pe promenadă, evenimentul a continuat cu un spectacol-surpriză la care turiștii s-au adunat să asiste în piațeta Cazino. Caii de rasă de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii au fascinat publicul cu noblețea pașilor și prin numere de dresaj. Spectacolul a continuat cu demonstrații de dans ale școlilor Magic Star și Salsa Encanto, iar „cireașa de pe tort” a fost pentru public prezența carului alegoric al clubului Bellagio, cu lumini și efecte și cu dansatoare sexy. Turiștii s-au pozat cu vehiculul impresionant și cu fetele, câțiva mai norocoși au apucat să se urce și pe unul dintre cai, iar cei mai îndrăzneți au participat, la final, la sesiuni scurte de dans cu instructorii școlilor.

IMPRESII Mulți dintre turiști sperau să vadă și în acest an un Carnaval cu mai multe care alegorice, cadâne și show-uri incendiare, însă au spus că se mulțumesc și cu noua paradă. „Vin la Mamaia aproape în fiecare vară, cu soția. Nouă ne place agitația, suntem obișnuiți cu ea și îmi pare rău că nu mai e Carnavalul domnului Mazăre. Asta e; decât deloc, e frumoasă și o paradă cu cai și mașini”, a declarat Andrei David din București. „Am dansat cum nu am mai dansat demult cu oamenii aceștia și mă bucur că am făcut asta. E frumos pentru tineret să vadă paradă cu fete și cu care alegorice, dar și pentru noi, cei trecuți de o anumită vârstă, e bine să mai dansăm”, a declarat Monica, o constănțeancă. „Am prins un Carnaval anul trecut, când era primarul. Era plin ochi. E frumos și acum, dar mai mult mi-a plăcut anul trecut, cu Ștefan cel Mare”, a declarat Laurențiu din Buzău.

Parada Mamaia Stye va continua în acest sezon să aducă noi surprize și bucurii celor care vor veni în Mamaia.