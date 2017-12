Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Handbal, Primăria Techirghiol, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Federaţia Română de Handbal, a demarat un proiect îndrăzneţ şi unic la nivel naţional. Astfel, la sfârşitul săptămânii trecute, a debutat Campionatul judeţean de minihandbal, competiţie rezervată sportivilor cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani. La startul întrecerii s-au prezentat peste 500 de copii, atât din mediul urban, cât şi din cel rural, reprezentând 30 de asociaţii sportive şcolare şi cluburi private şi zece cluburi de performanţă. Miza o reprezintă calificarea la faza pe Euroregiuni a Campionatului Naţional de minihandbal, unde vor accede opt echipe, dar mai ales desemnarea campionilor judeţeni. Primele meciuri s-au desfăşurat într-o atmosferă superbă creată de participanţi, dar şi de către părinţii aflaţi în tribună. „Vreau să mulţumesc copiilor, părinţilor, comunităţilor locale şi autorităţilor pentru deschiderea şi entuziasmul privind participarea la competiţie”, a spus Mariana Tudor, consilier DJST. Primele meciuri au adus faţă în faţă cele 30 de echipe ale asociaţiilor sportive şcolare şi cluburilor private, la categoria mixt, formate din două fete, doi băieţi şi portarul la alegere. Conform regulamentului, partidele s-au disputat pe terenuri de joc special amenajate, cu suprafaţa la jumătate din cea normală, cu mingi şi porţi de minihandbal.

Rezultate - sâmbătă: AS Peştera - Laguna Techirghiol I 11-4; AS Mangalia I - AS Grigore Moisil I 2-10; AS Mangalia II - CS Laguna Techirghiol II 4-8; AS Mircea Vodă II - AS Poartă Alba I 2-17; AS Mircea Vodă I - AS Peştera 2-6; AS Grigore Moisil I - Laguna Techirghiol I 17-1; AS Grigore Moisil II - AS Mangalia II 6-3; AS Poarta Albă I - Laguna Techirghiol II 7-10; AS Mangalia I - AS Mircea Vodă I 5-4; Axiopolis Cernavodă I - AS Agigea 10-6; AS Mircea Vodă II - AS Grigore Moisil II 0-13; AS Poarta Albă II - Şc. 14 Constanţa 0-20; Laguna Techirghiol I - AS Mangalia I 6-3; AS Grigore Moisil III - Axiopolis Cernavodă I 0-14; Laguna Techirghiol II - AS Mircea Vodă II 11-0; Laguna Techirghiol IV - AS Poarta Albă II 1-5; AS Agigea – Laguna Techirghiol III 13-0; AS Mircea Vodă III - AS Grigore Moisil III 1-10; Şc. 14 Constanţa - Anghel Saligny Cernavodă 19-13; AS Grigore Moisil IV - Laguna Techirghiol IV 5-1; Laguna Techirghiol III - Axiopolis Cernavodă I 1-11; AS Agigea - AS Mircea Vodă III 13-1; Anghel Saligny Cernavodă - AS Poarta Albă II 23-4; Şc. 14 Constanţa - AS Grigore Moisil IV 11-0; duminică: Laguna Hîrşova - Lic. Emil Racoviţă Techirghiol 8-8; Şc. Anghel Saligny Constanţa I - Axiopolis Cernavodă II 0-11; Axiopolis Cernavodă III - Mihai Rădulescu Murtfatlar 0-15; Şc. 8 Constanţa - Şc. Anghel Saligny Constanţa II 10-1; Laguna Murtfatlar - Laguna Hîrşova 17-4; Axiopolis Cernavodă II - Lic. Emil Racoviţă Techirghiol 5-1; Laguna Năvodari - Axiopolis Cernavodă III 6-1; Şc. Anghel Saligny Constanţa II - Mihai Rădulescu Murtfatlar 2-9; Şc. Anghel Saligny Constanţa I - Laguna Murtfatlar 0-12; Mihai Rădulescu Murtfatlar - Şc. 8 Constanţa 3-5; Lic. Emil Racoviţă Techirghiol - Şc. Anghel Saligny Constanţa II 13-1; Şc. 8 Constanţa - Laguna Năvodari 13-7. Următoarele meciuri sunt programate pe 22 ianuarie, tot la Techirghiol, iar faza finală va avea loc pe 19 şi 20 februarie.