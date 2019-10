Debut cu dreptul pentru Florin Bratu la Turnu Măgurele

Marţi seară s-a disputat ultimul meci din etapa a 10-a a Ligii a 2-a la fotbal. La Turnu Măgurele, Turris Oltul a învins-o cu scorul de 2-1 pe SCM Gloria Buzău, graţie unui gol marcat în primul minut al prelungirilor, astfel că Florin Bratu a debutat cu dreptul pe banca tehnică a liderului.

Celelalte rezultate ale etapei - sâmbătă, 5 octombrie: FC FARUL CONSTANŢA - Sportul Snagov 1-0 (Al, Stoica 90+3-pen.), CS Mioveni - FK Csikszereda 3-0, Daco-Getica Bucureşti - Dunărea Călăraşi 2-3, Concordia Chiajna - Metaloglobus Bucureşti 1-1, CSM Reşiţa - Viitorul Pandurii Tg. Jiu 1-7, Pandurii Tg. Jiu - Petrolul Ploieşti 0-1, ASU Politehnica Timişoara - Campionii FC Argeş 3-0; duminică, 6 octombrie: Universitatea Cluj - Ripensia Timişoara 1-1.

Partida Rapid Bucureşti - UTA Arad a fost amânată.

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 25p (golaveraj: 22-6), 2. Mioveni 20p (14-5), 3. UTA 19p (26-5), 4. Buzău 19p (19-9), 5. Rapid 17p (13-9), 6. FC Argeş 16p (13-13), 7. Metaloglobus 15p (15-11), 8. FC FARUL 15p (7-6), 9. Petrolul 15p (8-10), 10. Viitorul Pandurii 14p (14-13), 11. Chiajna 13p (9-12), 12. ASU Poli 12p (10-6), 13. Călărași 12p (13-15), 14. Ripensia 12p (12-14), 15. Reșița 12p (12-16), 16. U. Cluj 11p (12-9), 17. Csikszereda 9p (8-13), 18. Daco-Getica 6p (6-22), 19. Pandurii 5p (5-20), 20. Snagov 1p (3-27).

Programul partidelor din etapa a 11-a - sâmbătă, 12 octombrie, ora 11.00: Viitorul Pandurii Tg. Jiu - FC FARUL CONSTANŢA, Ripensia Timişoara - CS Mioveni, ora 13.30: Metaloglobus Bucureşti - Turris Oltul Turnu Măgurele (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, 13 octombrie, ora 14.30: Sportul Snagov - Universitatea Cluj (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 17.00: FK Csikszereda - Pandurii Tg. Jiu (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 19.30: Petrolul Ploieşti - Daco-Getica Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Întâlnirile Campionii FC Argeş - CSM Reşiţa, SCM Gloria Buzău - ASU Politehnica Timişoara, UTA Arad - Concordia Chiajna şi Dunărea Călăraşi - Rapid Bucureşti au fost amânate.