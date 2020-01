Debut cu dreptul pentru Halep în 2020

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 4 WTA şi favorită numărul 2) a început anul cu o victorie, câştigând marţi partida din turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Adelaide (Australia), dotat cu premii în valoare de 848.000 de dolari. Halep a învins-o pe australianca Ajla Tomjlanovic (locul 54 WTA, beneficiara unui wild card), cu scorul de 6-4, 7-5, după o oră şi 38 de minute de joc. A fost un meci în care Halep a acuzat o stare de oboseală, dar a reuşit să o depăşească pe Tomjlanovic în număr minim de seturi.

„A fost un meci greu, cu siguranţă. Mă aşteptam la acest lucru, pentru că am mai jucat de două ori împotriva ei şi ambele partide au fost foarte grele. Sunt foarte fericită că am învins. Este foarte important să câştigi primul meci al anului. Am muncit din greu şi sunt foarte fericită pentru această victorie. Am fost un pic obosită în setul al doilea, dar este normal. Voi încerca să mă recuperez pentru următorul meci şi să joc cel mai bun tenis”, a declarat Halep, după încheierea meciului.

Halep o va întâlni, joi, în sferturile de finală, pe Aryna Sabalenka (Belarus, locul 12 WTA şi cap de serie numărul 6, beneficiara unui wild card).

Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 22.400 de dolari şi 100 de puncte WTA.