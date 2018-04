Debut cu dreptul pentru Mutu la FC Voluntari

FC Voluntari a obţinut un succes extrem de important sâmbătă, la Chiajna, în etapa a 6-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, 1-0 (Ad. Bălan 2) cu Concordia. Adrian Mutu a pornit cu dreptul în postura de antrenor, recunoscând la final că a avut emoţii foarte mari, de parcă s-ar fi apucat pentru a doua oară de fotbal.

Vineri seară, Dinamo Bucureşti a câştigat, scor 1-0 (R. Moldoveanu 74), meciul cu ACS Poli Timişoara.

Clasament play-out: 7. Dinamo 35p (13-5), 8. Botoșani 28p (2-1), 9. Voluntari 21p (7-9), 10. Sepsi 19p (9-6), 11. Chiajna 19p (5-8), 12. Timișoara 16p (3-7), 13. Mediaș 15p (6-8), 14. Juventus 13p (4-5).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.

În primul joc din play-off, sâmbătă seară, la Ovidiu, FC Viitorul şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2 (Vînă 19, Gavra 36 / Man 45, Budescu 56).

Clasament play-off: 1. FCSB 42p (golaveraj: 11-4), 2. CFR 39p (6-4), 3. CS U. Craiova 34p (5-3), 4. FC VIITORUL 30p (8-6), 5. Astra 23p (1-7), 6. CSM Poli 20p (2-9).

Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

Programul celorlalte meciuri din etapa a 6-a din play-off şi play-out este următorul -

Duminică, 22 aprilie

ora 18.00: Juventus Bucureşti - Gaz Metan Mediaş

ora 20.45: CSM Poli Iaşi - CFR Cluj

Luni, 23 aprilie

ora 18.00: FC Botoşani - Sepsi Sf. Gheorghe

ora 20.45: Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova

Meciurile vor fi transmise în direct de Look TV sau Look Plus, Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1.