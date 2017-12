Debut cu dreptul pentru naționala de rugby a României

Reprezentativa tricoloră de rugby a debutat cu dreptul în noul sezon al Rugby Europe Championship (fosta Cupa Europeană a Națiunilor), învingând cu un categoric 37-10 (23-3), în deplasare, incomoda națională a Portugaliei. Meciul disputat sâmbătă, la Lisabona, a fost controlat de “stejari”, în rândul cărora s-au aflat și trei jucători de la vicecampioana Rugby Club Județean Farul Constanța: Otar Turashvili, noul transferat Viorel Lucaci (ambii titulari) și aripa Adrian Apostol. Tricolorii au intrat extrem de motivați în meci, iar în primele 40 de minute gazdele nu au putut pune niciun fel de probleme. Efortul pachetului de înaintare a fost concretizat prin trei penalități transformate de Calafeteanu în primele 15 minute, pentru ca primul eseu al României să fie reușit de Dascălu, în min. 20. Același Calafeteanu a transformat, iar tricolorii conduceau cu 16-0. Gazdele au redus din diferență în urma unei lovituri de pedeapsă, dar până la pauză Macovei - eseu și Calafeteanu - transformare au stabilit scorul primelor 40 de minute, 23-3 pentru România. Imediat după reluare, Botezatu a mai reușit o încercare, transformată de Calafeteanu, iar Portugalia a înscris eseul de onoare în min. 48. Constănțeanul Adrian Apostol a adus al patrulea eseu al României și punctul bonus, încercarea fiind transformată de Calafeteanu, scor final 37-10. „A fost un meci greu, împotriva unei echipe tinere, dar ambițioase. Am fost echipa cu mai multă expriență, am dominat partida și am câștigat și punctul bonus. Mă bucur că am și înscris un eseu (n.r. - al doilea din carieră într-un meci oficial al României), dar este rezultatul muncii întregii echipe. Acest lucru îmi dă încredere pentru următoarele partide și pentru obiectivul pe care mi l-am propus: să fac parte din lotul României care va face deplasarea la Campionatul Mondial”, a declarat, în exclusivitate pentru „Telegraf”, Adrian Apostol. Echipa de rugby a României are programat următorul meci la 14 februarie, la Cluj-Napoca, pe „Cluj-Arena”, împotriva Spaniei.