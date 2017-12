Debut cu dreptul pentru Răzvan Lucescu

Era “Răzvan Lucescu” la echipa naţională a debutat cu o victorie, “tricolorii” învingînd sîmbătă, la Marijampole, reprezentativa Lituaniei, într-o partidă din Grupa a 7-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2010. Bazîndu-se pe o formulă de echipă total remaniată, noul selecţioner a schimbat tactica, alegînd să atace încă din primul minut. Cu Iulian Apostol, fostul jucător al Farului, la timonă, românii au asaltat poarta lui Karcemarskas, dar golul a picat abia în min. 38, cînd Marica a şutat puternic, de la marginea careului. După pauză, gazdele au căutat cu disperare egalarea, dar ocaziile mari le-au aparţinut tot “tricolorilor”, Marica şi Dănciulescu fiind primii la acest capitol. Cu două minute înainte de final, balticii au fost la un pas să dea lovitura, însă Coman a intervenit spectaculos la “torpila” lui Sernas. În cele din urmă, elevii lui Răzvan Lucescu s-au impus la limită şi au început să spere din nou într-o calificare miraculoasă, chiar dacă mai au doar şanse teoretice. “Este o seară pe care nu o voi uita niciodată. Sînt fericit. Am avut un plus faţă de ei, iar rezultatul de pe tabelă nu reflectă cu exactitate ceea ce s-a întîmplat pe teren. Am avut cinci-şase ocazii de a marca, iar ei nu au avut decît o jumătate de ocazie. Diferenţa putea fi mai mare. Nu avem dreptul să ne gîndim la o calificare, din cauza situaţiei din clasament, dar noi trebuie să ne gîndim la victorie pentru fiecare joc. Vom vedea apoi ce va fi”, a spus la final Răzvan Lucescu. “Aveam de luat o revanşă la acest joc şi este bine că am câştigat. Este regretabil că am pierdut puncte pînă acum. Cît de mici sînt şansele de calificare, va trebui să cîştigăm tot şi să aşteptăm şi celelalte meciuri. Sînt şanse mici, dar nu este imposibil”, a adăugat fundaşul Mirel Rădoi. “Matematic, unu la sută, avem şanse şi ne vom juca şansa pînă la capăt pentru că este imaginea fotbalului românesc în joc. Suporterii îşi doresc să obţinem victorii”, a explicat căpitanul Cristi Chivu.

Au evoluat - Lituania (antrenor Jose Couceiro): Karcemarskas - Sernas, Stankevicius, Skerla, M. Zaliukas - Pilibaitis (81 Dedura), Cesnauskis - Semberas, Kalonas (64 Mikoliunas), Klimavicius (84 Luksys) - Danilevicius; România (antrenor Răzvan Lucescu): D. Coman - Săpunaru, Rădoi, Chivu, Raţ - Mara (73. M. Roman), Ghioane (90 C. Lazăr), I. Apostol, Cr. Tănase - Dănciulescu, Marica (85 M. Niculae). Marcator: Marica 38. Cartonaşe galbene: Pilibaitis, Cesnauskis, Klimavicius / Marica, I. Apostol. Au arbitrat: Jonas Eriksson - Magnus Sjoblom, Mathias Klausenius (toţi din Suedia). Spectatori: 4.000.

Tot sîmbătă, în Grupa a 7-a, la Belgrad: Serbia - Austria 1-0 (Milijas 7-pen).

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 6 5 0 1 13- 5 15

2. Franţa 5 3 1 1 7- 6 10

3. Lituania 7 3 0 4 6- 6 9

4. Austria 6 2 1 3 7- 9 7

5. ROMÂNIA 6 2 1 3 7-10 7

6. I-le Feroe 4 0 1 3 1- 5 1