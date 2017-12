Debut cu gîndul la titlu pentru RCJ Farul

Sîmbătă debutează actualul sezon al Diviziei Naţionale de rugby, în care Constanţa va fi reprezentantă de două formaţii, RCJ Farul şi RC Cleopatra. Cele două grupări au obiective total diferite, RCJ Farul propunîndu-şi cîştigarea titlului de campioană, în timp ce formaţia pregătită de Cristian Brănescu speră să evite retrogradarea. După o campanie de achiziţii fantastică, RCJ Farul are primul examen în actualul campionat sîmbătă, de la ora 11.00, cînd întîlneşte, pe teren propriu, cu Universitatea Cluj. În ciuda numeroaselor absenţe, constănţenii pleacă din postura de favoriţi, punîndu-se doar problema scorului. “Am vorbit atît cu jucătorii, cît şi cu antrenorul Virgil Năstase şi le-am spus că trebuie să arătăm ca o echipă omogenă şi disciplinată, care ştie ce face şi face bine ce ştie. În plus, vreau să facem spectacol, iar prin stilul nostru de joc să aducem cît mai mulţi spectatori în tribune. Este un nou început, am arătat că ne putem bate de la egal la egal cu Steaua şi Dinamo. Vrem să fim cei mai buni, dar avem nevoie şi de sprijinul publicului”, a spus directorul executiv al constănţenilor, Aurelian Arghir. Pe ultima sută de metri, constănţenii au reuşit să-i recupereze pe Adrian Puiu, Claudiu Dumitru şi Cătălin Nicolae, care vor juca împotriva clujenilor.

Nou promovata RC Cleopatra va debuta în Divizia Naţională pe teren propriu, sîmbătă, de la ora 14.00, întîlnind pe Stadionul “Constructorul” vicecampioana Steaua Bucureşti. Privită ca victimă sigură, echipa pregătită de Cristian Brănescu speră să dea o replică bună bucureştenilor. “Pentru noi este un moment special, fiind debutul în prima ligă. Avem o echipă foarte tînără, dar ne vom vinde scump pielea, chiar dacă ne lipsesc cîţiva jucători importanţi, plecaţi la lotul naţional. Şi Steaua are însă absenţi şi sperăm într-o surpriză”, a explicat preşedintele RC Cleopatra, Vasile Chirondojan.

Tot sîmbătă se dă startul şi în Divizia A, în eşalonul secund evoluînd tot două formaţii constănţene, Callatis Mangalia şi CS Năvodari. În prima etapă, Callatis va evolua în fieful celor de la RC Brăila, de la ora 14.00, în timp ce CS Năvodari joacă, pe teren propriu, cu Martelli Constam Buzău, pe Stadionul “Legmas”, de la ora 14.00.

Doliu în sportul constănţean

Vasile Bercu, fostul antrenor al echipei de rugby Farul, tehnicianul care a contribuit la cîştigarea ultimului titlu naţional de către formaţia constănţeană în 1997, a încetat din viaţă vineri seară, după o lungă şi grea suferinţă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!