Debut cu mari speranţe pentru “rechini”

După ceva mai mult de două luni de vacanţă, echipa pregătită de Ion Marin ia startul într-o cursă nebunească pentru evitarea retrogradării. Fără o campanie de achiziţii spectaculoasă, “rechinii” visează la un loc în prima jumătate a clasamentului, însă misiunea lor se anunţă mai dificilă decît în sezonul precedent. Elevii lui “Săpăligă” susţin sîmbătă, de la ora 21.00, primul examen din ediţia 2008-2009 a Ligii I, întîlnind în deplasare o altă candidată la locurile din subsolul ierarhiei, Gloria Buzău. Conştienţi că disputele cu echipele mai slab cotate le pot aduce salvarea, constănţenii speră într-un rezultat favorabil în Crîng. “Anul trecut am avut ghinion, pentru că am avut destule ocazii, dar am pierdut. De această dată va fi cu totul altfel, mai ales că este datoria noastră să ştergem imaginea lăsată după ultimul amical, cel de la Modelu. Cred că punctul nostru forte este unitatea de grup”, a avertizat căpitanul Cristi Şchiopu. Chiar dacă a mărturisit că s-ar mulţumi şi cu un rezultat de egalitate, antrenorul Farului a anunţat că echipa sa merge la Buzău cu gîndul doar la victorie. “Săpăligă” va începe jocul însă cu un singur vîrf de atac, cel mai probabil Gosic, care pare să fi cîştigat duelul pentru titularizare cu Chico. În schimb, Tibor Moldovan nu a prins lotul pentru Buzău, fiind lăsat la Constanţa, situaţie în care se află şi tinerii Bubuleandră şi Vladimir Neagu. Lista absenţilor din meciul de sîmbătă este completată de Marius Nae şi Daniel Florea, ambii accidentaţi, Alibec şi Matei, care se află într-un stagiu de pregătire cu lotul naţional de juniori, Păcuraru, suspendat după un catonaş roşu primit la Farul II în ultima etapă a sezonului trecut, şi Emil Nanu, incomplet refăcut după o accidentare.

De partea cealaltă, buzoienii vin cu o echipă complet schimbată faţă de sezonul trecut, achiziţionînd 14 jucători în această vară. În plus, gruparea din Crîng a reuşit să-l “repatrieze” în această săptămînă pe mijlocaşul Claudiu Ionescu, care s-a pregătit în ultimele două luni cu Steaua. “Ionescu este unul dintre jucătorii de bază, cu o tehnică bună şi execuţii excelente din lovituri libere. Dacă va juca, va avea parte de o atenţie deosebită”, a explicat Ion Marin.

Echipe probabile - Gloria (antrenor Ştefan Stoica): Mincă - Dias, Al. Tudose, Ninu, Filip - Săceanu, Bicfalvi, Cl. Ionescu, C. Doicaru - Vigariu, Liţu; FC Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Cruceru - Băcilă, Rusmir, Voiculeţ, Gerlem - Gosic. Arbitri: Sorin Corpodean (Alba Iulia) - Dan Roşu (Bucureşti) şi Irina Mîrţ (Bucureşti); rezervă: Radu Petrescu (Bucureşti). Observatori: Octavian Goga (Braşov) şi Nicolae Pantea (Bucureşti).

Preţuri exagerate la bilete

Conducerea grupării de pe litoral a decis să mărească substanţial preţurile la biletele de la meciuri de pe teren propriu, chiar dacă anul trecut Farul a jucat mai mult cu tribunele pustii. Astfel, un bilet la tribună va costa 25 de lei, iar la peluză 10 lei, dublu faţă de campionatul trecut. În ciuda acestui lucru, membrii galeriei constănţene, care vor sta la peluza de la tabelă, au decis să-şi plătească biletele de intrare pentru a-şi arăta ataşamentul faţă de club. În schimb, nu se vor pune în vînzare abonamente, după ce anul trecut s-au vîndut foarte puţine.