Debut cu multe goluri în CN de fotbal pe plajă

Ediţia 2009 a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă a debutat, sîmbătă şi duminică, cu primele meciuri din faza grupelor. Au fost partide spectaculoase, cu multe goluri, care au mulţumit publicul prezent la arena de fotbal pe plajă din Mamaia, de lîngă Melody. Favoritele s-au impus pe linie în primele jocuri, iar Melody & Sharks a stabilit şi un record de goluri marcate, 19-0 cu Volanţii Barosani Bucureşti! Echipa Telegraf & TV Neptun, care pînă acum nu a ratat nicio ediţie a CN de fotbal pe plajă, a debutat şi ea cu dreptul, 6-3 cu FC Izlaz.

Iată rezultatele înregistrate - Grupa A: CS Eforie - Total Fitness 7-3 (Ad. Tănase 2, Smarandache 2, Gab. Chelariu, C. Stîngă-autogol, Fl. Nedelea - Sorescu 2, C. Stîngă); Melody & Sharks - Volanţii Barosani Bucureşti 19-0 (Halep 6, S. Feizula 3, Moroianu 3, Diaconu 2, Amet 2, G. Măciucă, Nasture, D. Dămăşaru); Telegraf & TV Neptun - FC Izlaz 6-3 (Perifan 3, V. Roman 2, Drăghiţă - Ghibaldan 2, Adi Lungu-autogol); Grupa B: Rechinii & Oxford - Boca Juniors 9-5 (I. Florea 4, Brătianu 2, M. Măciucă 2, Croitoru - Ad. Pitu 3, M. Badea, Ad. Militaru); Scuba Constanţa - Steaua Dorobanţu 11-7 (Dulan 3, Bălău 2, Chiriţă 2, Bărăitaru, Petric, Chioveanu, Stanoiev - Poliac 2, V. Ştefan 2, I. Ghiţă, Petrea, Fl. Oprea); Galacticii Costineşti - Capitan’s Team 8-2 (Armeanca 3, Al. Ghiţă 2, Bobină, Potoşcă, Buciumeaţă - C. Olteanu, Bucur). Ediţia a V-a a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă se desfăşoară sub egida Federaţiei Române de Fotbal, cu sprijinul DSJ şi AJF Constanţa, şi este sponsorizată de Vodafone, Skol, Varta, Gazeta Sporturilor şi Kiss FM.