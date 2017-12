Debut cu stângul pentru “Mourinho”

Aflată într-un stagiu de pregătire în Turcia, FC Farul a susţinut, ieri, primul meci amical, întâlnind pe Gyeongnam FC, grupare din prima ligă din Coreea de Sud. Din păcate, debutul lui Ştefan Stoica pe banca tehnică a constănţenilor a coincis cu o înfrângere, formaţia de pe litoral cedând la limită, scor 0-1. Unicul gol al partidei, disputată pe terenul unei baze sportive din staţiunea Lara, din Antalya, a fost marcat în ultimul minut al primei reprize. “Mourinho” a început jocul într-o formulă surprinzătoare, cu portarul campioanei Unirea Urziceni, Cătălin Grigore, între buturi încă din primul minut. Explicaţia a venit din partea managerului general al formaţiei de pe litoral, Vicenţiu Iorgulescu: „Ambii portari ai Farului, Radu Sardescu şi Adrian Vlas, s-au accidentat uşor şi am decis să-i menajăm, astfel că l-am împrumutat pentru o zi pe Grigore de la Urziceni”. Fără fundaşi centrali la dispoziţie, Ştefan Stoica a improvizat în defensivă în primă repriză, aliniind următorul “unsprezece”: C. Grigore - Măţel, Păcuraru, Larie, Mendy - Soare, B. Andone, Cristocea, C. Matei - M. Ene, Pantelie. După pauză, “Mourinho” a schimbat integral echipa, mizând pe mai mulţi jucători tineri: C. Grigore - I. Călin, Tudorache, Pătraşcu, Mansur - Henry, Teekloh, Prodan, A. Iovănescu - Doicaru, Fatai. Accidentaţi uşor, Chico şi Andrade nu au fost folosiţi, în timp ce Dan Ignat nu este pus la punct la capitolul fizic şi a fost menajat. „În ciuda înfrângerii, echipa a jucat bine, mai ales că a fost primul meci amical din perioada de pregătire. Am ratat câteva ocazii mari, prin Pantelie, Ene şi Fatai, şi am avut cel puţin o lovitură de pedeapsă neacordată. Din fericire, după ce a plouat din nou în cursul dimineţii, vremea s-a îndreptat şi a fost soare şi aproape 20 de grade Celsius”, a declarat Iorgulescu. Formaţia constănţeană va susţine mâine al doilea joc de verificare în compania celor de la Amkar Perm, care au terminat sezonul trecut pe locul 13 în prima ligă din Rusia.