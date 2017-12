Debut cu stîngul pentru voleibaliştii români

Naţionala de volei masculin a României a pierdut fără drept de apel primul meci jucat în turneul de la Poprad (Slovacia), contînd pentru grupa preliminară A din cadrul Campionatului European 2009. Voleibaliştii “tricolori” au cedat, cu 0-3, în faţa Ucrainei, pe seturi: 21-25, 19-25, 21-25. „Am început bine, am avut 16-13 în primul set, dar apoi am cedat pe fondul unor greşeli individuale. Şi în setul al doilea am condus, am avut chiar 17-13, apoi jucătorii au căzut psihic şi s-a terminat”, a declarat Mihai Marin, managerul echipei naţionale. Selecţionerul Marius Botea a trimis în teren următoarea formulă de start: Andrieş - Lică, Stancu, Birău, Voinea, Pereu şi libero Feher. Pe finalul primului set, Olteanu a jucat în locul lui Voinea, iar în seturile 2 şi 3, tot pe final, a intrat Dascălu în locul lui Andrieş. În celelalte două meciuri din acest prim turneu, România va întîlni sîmbătă Slovacia (ora 21.00) şi duminică formaţia Cehiei (ora 16.00).