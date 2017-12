DEBUT LA ÎNDEMÂNĂ. Numărătoarea inversă se apropie de final. Doar câteva ore le mai despart pe voleibalistele de la CSV 2004 Tomis Constanţa de primul pas în cupele europene, programat în această seară, de la ora 20.00, la Limassol. Vicecampioana României va debuta în a doua competiţie intercluburi ca valoare din Europa, Cupa CEV, unde, în 16-imile de finală, se va duela cu echipa locală AEL, campioana Ciprului. „Avem emoţii, dar cu siguranţă aceastea se vor risipi când va începe meciul. Am încredere în echipa noastră şi sperăm să obţinem un rezultat bun în Cipru. Sper ca meciurile disputate până acum să ne fi fost utile, chiar dacă nu am avut mereu adversare valoroase”, a declarat coordonatorul Tomisului, Maja Simanic. Ajunse luni seară în Limassol, voleibalistele constănţene au susţinut primul antrenament aseară. „Condiţiile sunt excelente, iar cei de aici şi-au respectat cuvântul şi ne-au asigurat poziţie de antrenament la sală în fiecare zi”, a declarat directorul tehnic Costinel Stan, care a primit înformaţii despre cipriote de la fosta sa elevă de la echipa naţională, Cezara Ruxăndoiu, care joacă acum în campionatul cipriot. Deţinătoare a trei trofee în sezonul trecut, titlul, Cupa şi Supercupa în Cipru, AEL Limassol nu se anunţă totuşi o adversară de temut pentru echipa constănţeană. „Limassol este o echipă care are două jucătoare din Ucraina, una din Belarus, una din Kazahstan şi una din Polonia, dar care nu cred că poate aspira la calificare. Nu putem obţine calificarea aici, dar putem face un pas important spre următorul tur”, a spus Costinel Stan.

BARUN A ÎMPLINIT 26 DE ANI. Deşi concentrate pentru prima partidă din cupele europene, voleibalistele Tomisului nu au uitat să sărbătorească, ieri, Ziua Naţională a României, dar şi ziua de naştere a Katarinei Barun, care a împlinit 26 de ani. „Am sărbătorit atât Ziua Naţională, cât şi ziua de naştere a Katarinei Barun. Acesta a primit din partea echipei un tort şi sperăm ca următorul cadou să fie victoria de aici”, a dezvăluit Costinel Stan. Ultimul antrenament al echipei constănţene înaintea partidei tur cu AEL va avea loc în această dimineaţă, între orele 10.00 şi 11.00. Formula de start a echipei noastre în partida din această seară: Simanic - Barun, Plchotova, Gavrilescu (cpt.), Konecna, Topic şi Vujovic - libero.