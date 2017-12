Sâmbătă, în China, începe o nouă ediţie a Campionatului Mondial de handbal feminin. Naţionala României va debuta în cadrul competiţiei de la ora 11.15, în Grupa C, împotriva selecţionatei statului Chile, prezentă pentru prima dată la un turneu final mondial. Chile a obţinut calificarea după ce a cucerit medalia de bronz la Jocurile Pan-Americane. Chiliencele nu au bifat nicio participare la Jocurile Olimpice până acum şi sunt antrenate de Alejandro Gutierrez. Aşadar, reprezentativa ţării noastre are şansa unui debut cu o victorie, din aceeaşi grupă făcând parte şi Japonia, Ungaria, Tunisia şi Norvegia. Vineri, Radu Voina a anunţat că problemele medicale de la echipă sunt aproape rezolvate. Conform regulamentului, primele trei echipe clasate din Grupa A, şi primele trei echipe din Grupa B vor forma prima grupă principală, iar cele din grupa C, împreună cu cele din D, vor forma a doua grupă principală. În semifinale se vor califica echipele clasate pe primele două locuri în grupele principale. Semifinalele vor avea loc pe 18 decembrie, iar finalele sunt programate pe 20 decembrie. Naţionala feminină a României este singura din istoria handbalului care a participat la toate ediţiile CM, începând cu 1957, obţinând o medalie de aur (în 1962) şi două de argint (în 1973 şi 2005).