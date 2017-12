Debut în forţă pentru HCM

Campioana României, HCM Constanţa, a început cum nu se putea mai bine noul sezon competiţional, învingînd, ieri, în Sala Sporturilor, pe HC Odorhei cu 36-23 (15-9), într-o partidă în devans din Liga Naţională de handbal masculin. Deşi întîlnea o formaţie cu pretenţii la cupele europene, HCM s-a instalat de la început la cîrma meciului, dominînd autoritar şi mărindu-şi constant diferenţa de pe tabelă. Primele 23 de minute ale întîlnirii au arătat pe lîngă evoluţia excelentă a lui Ionuţ Stănescu, o apărare extraordinar de exactă a echipei noastre. Cu noua achiziţie Nikola Manojlovic, impresionant atît în apărare, cît şi în atac, prin uşurinţa şi precizia cu care aruncă la poartă, dar şi cu un joc foarte combinativ ce a devastat apărarea Odorheiului, HCM s-a distanţat în minutul 23, la 13-4. A fost momentul în care tehnicianul Zoran Kurtes a început să ruleze întreg lotul avut la dispoziţie. HCM şi-a permis chiar şi luxul de a evolua fără portar în cele trei momente de inferioritate dictate de arbitri în primele 25 de minute. Un alt jucător ce a impresioant plăcut a fost şi Silviu Băiceanu, pivotul nostru arătînd o poftă de joc şi o pregătire fizică foarte bună. Chiar dacă nu a avut multe reuşite în atac, evoluţia din apărare a arătat că rămîne unul dintre cei mai importanţi jucători ai noştri. Partea secundă s-a desfăşurat sub acelaşi scenariu, cu HCM controlînd meciul din toate punctele de vedere, în timp ce oaspeţii au încercat, atît cît au putut, să limiteze proporţiile scorului. “A fost o victorie lejeră, dar mai mult decît cele două puncte mă bucură faptul că echipa începe să se închege şi noii jucători care au putut evolua astăzi, Manojlovic şi Prachar, au avut un randament foarte bun. Ne aşteaptă un sezon dificil în care fiecare echipă va dori să ne învingă. Apărarea a fost aproape de ce se cere în Europa, un 6-0 foarte agresiv“, a declarat la final Nurhan Ali, directorul executiv al celor de la HCM. “Un joc foarte bun, în care apărarea şi poarta au mers foarte bine. Sînt mulţumit de joc mai ales că nu am avut toţi jucătorii apţi. Am rulat întreg lotul pentru că ne aşteaptă un sezon greu şi fiecare trebuie să aibă jocuri în picioare. Cred că vom fi în creştere de la meci la meci, însă este foarte important ca jucătorii să rămînă cu picioarele pe pămînt chiar dacă vor urma alte victorii clare în campionat“, a spus antrenorul Zoran Kurtes. “Nu mă aşteptam la o înfrîngere aşa de clară mai ales că venisem cu alte gînduri. Nu ne-am putut ridica la nivelul jocului prestat de HCM“, a spus şi antrenorul oaspeţilor, Constantin Ştefan. MVP-ul partidei, Rudi Stănescu consideră că este cel mai bun start de sezon din istoria echipei. “Nu-mi aduc aminte să mai fi început campionatul cu o victorie atît de clară. Ne aşteaptă partide foarte grele, cred că avem o echipă foarte bună, cu multe dubluri pe posturi. Avem 16-17 jucători care pot evolua oricînd“. La această partidă au asistat aproximativ 500 de spectatori.

Au jucat - HCM: Stănescu (22 intervenţii), Popescu (3 intervenţii); Manojlovic, Toma - cîte 7 goluri; Sabou, Nicolae - cîte 5g; Prachar, Csepreghi - cîte 3g; Băiceanu 2g; Pavlovic, Schuch, Sadoveac, Buricea - cîte 1g, Vukovic; HC Odorhei: Bîrză (9 intervenţii), Varo; Mihalcea 7g; Ferenczi, Libert - cîte 5g; Rusia 3g; Solcanu 2g; Frăţilă 1g.