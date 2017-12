Debut încins pentru “Săpăligă”

Fără victorie de cinci etape, FC Farul încearcă să revină la viaţă duminică, de la ora 18.45, cînd va primi vizita celor de la Poli Timişoara, în etapa a 17-a a Ligii I, ultima a turului. Conducerea clubului constănţean speră ca noul suflu să fie dat de numirea lui Ion Marin în funcţia de antrenor principal. Noul tehnician nu se teme de întîlnirea cu bănăţenii, mai ales că şi-a fixat un obiectiv clar pentru ultimele trei etape din acest an. “Cu şase puncte cîştigate în partidele cu Poli şi Craiova sîntem salavaţi de la retrogradare. Cînd am decis să preiau echipa, mi-am asumat toate responsabilităţile şi nu vreau să las loc de ambiguităţi. Sînt antrenorul Farului pînă la sfîrşitul sezonului şi, indiferent de ce spun unii, sînt ataşat de acest club”, a explicat “Săpăligă”. Acesta va trebui să facă mai multe schimbări în echipa de start, în urma absenţelor lui Gheară - accidentat, şi Mala - aflat la naţionala statului Guineea Bissau pentru un meci amical împotriva celor de la Sierra Leone. În aceste condiţii, Ion Barbu va face din nou pereche în centrul defensivei cu Şchiopu. În plus, Ion Marin a decis să nu-l convoace pe Ben Teekloh, chiar dacă mijlocaşul liberian şi-a revenit după incidentul în care a fost implicat în urmă cu trei luni şi jumătate. În ciuda absenţelor, antrenorul Farului a anunţat că echipa sa va aborda cu mult curaj disputa cu timişorenii. “Avem nevoie de victorie, dar acest lucru nu înseamnă că ne vom arunca în ofensivă. Vom ataca de fiecare dată cînd vom avea ocazia, însă trebuie să fim echilibraţi”, a explicat “Săpăligă”.

Formaţiile probabile – FC Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Todoran, Pătraşcu, Voiculeţ - Gerlem, Chigou; Poli Timişoara (antrenor Duşan Uhrin): M. Popa - S. Stancu, McKain, Cînu, Dancia - Torje, Alexa, Abiodun, Art. Karamian - G. Bucur, Rusici.