Debut la Cupa Mamaia Idu la tenis de câmp

Sâmbătă, la baza sportivă Tenis Club Idu Mamaia, situată pe malul Lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, va debuta tradiţionalul turneu de tenis de câmp rezervat juniorilor. Astfel, la categoriile de vârstă under 10 şi under 14 se va desfăşura Cupa Mamaia Idu, în timp ce la categoriile de vârstă under 12 şi under 16 ani va avea loc turneul din cadrul Circuitului Naţional al Federaţiei Române de Tenis. La startul întrecerii sunt aşteptaţi cei mai buni jucători din ţară, printre aceştia numărându-se şi sportivii constănţeni. Competiţia se desfăşoară atât la fete, cât şi la băieţi, în probele de simplu şi dublu.

„Este turneul nostru de tradiţie, organizat în fiecare an. Printre participanţi se numără cei mai buni juniori din ţară, inclusiv cei constănţeni, care sperăm să ajungă în fazele superioare ale competiţiei”, a spus unul dintre organizatorii turneului, Marian Sandu.