Debut nefericit pentru HCM în Liga Campionilor

HCM Constanţa a început cum nu şi-ar fi dorit noua aventură din Liga Campionilor la handbal masculin, cedând, aseară, cu 23-33 (9-15), partida susţinută pe teren propriu împotriva formaţiei Croaţia Zagreb. În faţa fanilor care au umplut până la refuz Sala Sporturilor, HCM a început bine partida, reuşind să deschidă scorul prin Toma. A fost, din păcate, prima şi ultima dată când formaţia constănţeană s-a aflat în avantaj. Ratările pe bandă rulantă ale handbaliştilor noştri, care l-au transformat ulterior pe portarul Sego în jucătorul meciului, au uşurat foarte mult misiunea formaţiei croate, care s-a distanţat treptat pe tabela de marcaj. Nici măcar eliminarea lui Gojun care a văzut direct cartonaşul roşu, în min. 21, pentru un fault dur asupra lui Csepreghi nu a destabilizat jocul campioanei Croaţiei, iar la pauză tabela a indicat 15-9 pentru formaţia oaspete. Partea secundă nu a adus revirimentul dorit de suporterii constănţeni, tot handbaliştii croaţi, dirijaţi impecabil de Ivano Balic, fiind la conducerea jocului. Diferenţa a crescut chiar şi la 12 goluri pentru croaţi, 30-18 (min. 50), iar ultimul fluier al sirenei a consfinţit una dintre cele mai severe înfrângeri suferite de HCM în cupele europene.

Au jucat - HCM (antrenor: Jovica Cvetkovic): Popescu (7 intervenţii), Stănescu (4 intervenţii) - Csepreghi 7g (2x7m), Mureşan 6g, Sabou şi Mocanu - câte 2g, Toma 2g (1x7m), Schuch, Angelovski, Adzic şi Onzejekwe - câte 1g, Sadoveac, Buricea, Riganas; Croaţia (antrenor Nenad Kljajic): Sego (20 intervenţii), Pesic (1 intervenţie) - Vukic 13g (3x7m), Kopljar 6g, Balic şi Horvat - câte 4g, Maric 3g, Spiler 2g, Jaskic 1g, Tarabochia, Stepancic, Gojun, Valcic.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am întâlnit o echipă care s-a apărat foarte bine, iar noi am fost foarte fricoşi în atac. Am respectat mult prea mult adversarul. Aşa cred că se explică ratările foarte multe din situaţie de unu la unu cu portarul. Avem nevoie de timp pentru omogenizarea relaţiilor de joc. Încercăm să ne apropiem cât mai mult de handbalul modern, să creştem viteza jocului, dar este greu să păstrezi acelaşi ritm şi în atac şi în apărare“, a declarat antrenorul principal al HCM, Jovica Cvetkovic. Referitor la scandările galeriei care i-a cerut demisia, Cvetkovic a mărturisit că nu se gândeşte la acest lucru: „Niciun moment nu m-am gândit la aşa ceva. Nu sunt supărat pe suporteri. Nu acesta este motivul pentru care am plecat primul de pe teren. Noi am încercat să îi mulţumim pe cei prezenţi, dar, din păcate, nu am reuşit. Trebuie să privim înainte, la partidele care vor urma“.

„A fost prima noastră partidă în cupele europene cu un nou antrenor, dar având în componenţă şi câţiva jucători noi. Sufletul echipei este acelaşi, ne dorim la fel de mult, dar acum atât s-a putut. Am jucat mai bine în apărare, însă în atac am evoluat foarte slab“, a spus Aleksandar Adzic. „Am făcut o partidă bună, însă nici HCM nu a făcut un joc foarte slab. Noi am avut însă un portar într-o formă extraordinară, iar acest lcuru ne-a ajutat enorm să câşigăm fără probleme acest meci. A trebuit să muncim să păstrăm acelaşi ritm pe parcursul meciului pentru că HCM reuşea să se apropie de fiecare dată când ne relaxam puţin. Vom lupta pentru locul doi în grupă, însă avem adversari foarte dificili în Ciudad Real şi Flensburg. Nu cred că celelalte echipe care vor veni la Constanţa vor avea o misiune uşoară“, a declarat, la final, vedeta croaţilor, Ivano Balic.