Debut negru pentru Ion Răuţă

Speranţele constănţenilor de a remonta spectaculos în lupta pentru evitarea retrogradării nu s-au concretizat în deplasarea de sâmbătă, de la Dunărea Galaţi, FC Farul fiind învinsă la scor, 4-1 (Fl. Voicu 22-pen., Enache 45, I. Apostol 49, 78 / S. Chiţu 33-pen.), în partida disputată în etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal. Cu Ion Răuţă şi Bănică Oprea la debut pe banca tehnică, gruparea de pe litoral a început destul de bine şi a irosit două ocazii mari de a deschide scorul, prin Stoianof şi Chiţu. Ratările s-au răzbunat însă şi gazdele au marcat primele în min. 22, când Fl. Voicu a transformat o lovitură de pedeapsă acordată pentru faultul comis de Fuchs asupra lui I. Apostol. Farul a revenit în meci tot după o lovitură de pedeapsă, în min. 33, Chiţu înscriind de la punctul cu var, după un henţ comis de B. Panait. În ultimele secunde ale primei reprize, acelaşi Apostol, fostul mijlocaş al Farului, l-a servit perfect pe Enache şi acesta şi-a adus echipa în avantaj cu o reluare din marginea careului mic. Repriza secundă a început dezastruos pentru oaspeţi, Apostol trecându-şi numele pe lista marcatorilor, în min. 49, cu un şut din mijlocul careului. Avantajul de pe tabela de marcaj le-a dat şi mai mult curaj gălăţenilor, iar Apostol a realizat dubla în min. 78, executându-l pe Curcă, din 10 m. Eşecul micşorează şi mai mult şansele Farului de a evita retrogradarea, iar meciul cu Dinamo II Bucureşti, programat peste două săptămâni, a devenit capital.

SCOR EXAGERAT. Eşecul la debut l-a amărât pe noul antrenor principal al Farului. „Scorul este exagerat faţă de cele întâmplate pe teren. Am văzut o schimbare de atitudine la jucători, dar s-au comis mari greşeli, în special în apărare. Până să primim gol, am avut două ocazii uriaşe de a marca. Mai întâi, Stoianof a făcut o foarfecă din careu, deşi putea să pună latul, iar lovitura de cap a lui Chiţu a fost scoasă extraordinar de portar. În schimb, am luat gol după o intervenţie a lui Fuchs cauzată de lipsa de experienţă. Am egalat, dar am mai încasat două goluri în momente decisive, la finalul primei reprize şi în debutul celei de-a doua. Este adevărat că Apostol a arătat că este un jucător extraordinar, dar cheia jocului a fost la noi. După acest eşec au scăzut şansele practice de a evita retrogradarea, dar luptăm în continuare”, a spus Răuţă.

Pentru FC Farul au evoluat: G. Curcă - Băjan, I. Popescu, Bumbac, Niţescu - P. Ivanovici (81 Pîslaru), Săceanu, Fuchs, Coteanu (52 Călinţaru) - S. Chiţu, Stoianof (70 Igiroşanu).