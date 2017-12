Debut reușit pentru Benzar la naționala României

Convocat în premieră la echipa națională de seniori a României, căpitanul lui FC Viitorul, Romario Benzar, a fost titularizat de selecționerul Christoph Daum în confruntarea cu Muntenegru, scor 1-1, prima din Grupa E a preliminariilor Campionatului Mondial din 2018, disputată duminică seară, la Cluj. Fundașul în vârstă de 24 de ani s-a descurcat bine, chiar dacă a avut de acoperit întreaga bandă dreaptă, fiind ajutat rareori de mijlocașul de pe partea sa, Eric Bicfalvi. Sigur în defensivă și activ în atac, Benzar s-a demarcat în câteva rânduri în spatele fundașilor adverși, dar incursiunile sale nu au fost puse în valoare de coechipieri. În plus, a oferit câteva centrări bune pentru atacanții tricolori, dar niciuna nu s-a concretizat. Prestația sa a fost lăudată de tehnicianul german, semn că jucătorul formației pregătite de Gheorghe Hagi poate deveni un titular obișnuit la națională. „Mi-a plăcut foarte mult jocul lui Romario Benzar, a alergat mult şi mi s-a părut că a jucat foarte bine”, a declarat Daum.

La final, Benzar a povestit cum a trăit debutul în tricoul naționalei României. „Este important că am fost titular, acest lucru mă bucură și vreau să le mulțumesc celor de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“ că m-au format ca jucător, să-i mulțumesc domnului Hagi că a avut încredere în mine și, nu în ultimul rând, să-i mulțumesc domnului Daum că m-a titularizat. Înainte de meci, domnul Hagi mi-a trimis un mesaj prin care m-a felicitat, mi-a spus să o țin tot așa și mi-a urat să fac un meci bun. Sunt mândru să îmbrac tricoul naționalei, îmi pare rău că nu am câștigat și că s-a ratat acel penalty pe final, dar trebuie să trecem peste acest lucru și să luăm trei puncte în următorul meci. Domnul Daum a vorbit mult cu mine, mi-a dat încredere, mi-a spus ce trebuie să fac, am intrat pe teren cu idei clare în acest sens și mă bucur că am făcut un meci bun. Din păcate, nu am reușit să învingem, ceea ce era mai important pentru că ne doream mult să pornim cu dreptul. Nu pot spune dacă aveam nevoie de ajutor pe banda dreaptă! Așa a fost sistemul, așa a fost gândit acest meci și cred că a fost bine, ținând cont că am avut câteva ocazii de a marca, în special pe final. Per total, cred că am făcut cu toții un meci bun”, a explicat fundașul constănțean, mărturisind că i-a fost teamă să urmărească execuția lui Nicușor Stanciu de la punctul cu var, din ultimul minut al prelungirilor: „Nu am avut puterea să mă uit la penalty, am avut emoții mai mari decât cele când am intrat pe teren, la debut. Se întâmplă, și marii jucători au ratat de la punctul cu var, și sunt convins că Stanciu va trece peste acest moment. Și gazonul ne-a pus probleme, pentru că am avut mereu nevoie de o atingere în plus și nu am putut juca rapid, însă trebuie să mergem mai departe”. Al doilea jucător de la FC Viitorul prezent la lot, mijlocașul Răzvan Marin, a rămas pe banca de rezerve.

