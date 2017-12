Debut şcolar fără probleme

În ciuda eşecului fostei guvernări în implementarea clasei pregătitoare (în mai 2012, la preluarea mandatului de actuala guvernare, nu era pus la punct niciun aspect privind realizarea clasei zero), noul an şcolar va debuta în condiţii bune. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că există toate condiţiile necesare - săli de clasă, mobilier şi cadre didactice - pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar la clasa pregătitoare. „Şcolile sunt pregătite pentru clasa zero. N-a ajuns mobilierul chiar în toate şcolile, dar numărul acestor cazuri este mic. În unităţile şcolare unde au fost întâmpinate asemenea probleme, directorii de şcoli au asigurat mobilierul din rezervele pe care le aveau, deci nu avem nicio problemă”, a spus Andronescu. Potrivit ministrului Educaţiei, nu sunt probleme nici în ceea ce priveşte asigurarea cadrelor didactice pentru clasa pregătitoare. „Nu avem nici problema acoperirii cu cadrele didactice. Toate cadrele didactice care intră la clasa pregătitoare sunt calificate şi au parcurs programul de formare”, a mai spus demnitarul. La nivelul judeţului Constanţa, la cursurile de formare au participat 239 de cadre didactice: în prima etapă de formare, desfăşurată în perioada 27-31 august, au participat 103 cadre didactice, restul cadrelor fiind înscrise în a doua etapă, derulată în perioada 3 - 7 septembrie. (A.J.)