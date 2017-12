Debut sub presiune pentru “rechini”

După o iarnă agitată, în care a schimbat jumătate din lotul cu care a abordat prima parte a campionatului, FC Farul debutează în retur cu un meci capital pentru viitorul formaţiei de pe litoral. Elevii lui Ion Marin dau piept sîmbătă, de la ora 17.00, pe teren propriu, cu ultima clasată, Gloria Buzău, în etapa a 18-a a Ligii I. Chiar dacă pleacă din postura de favoriţi, constănţenii au o mare problemă: nu-şi cunosc adversarii. Buzoienii au trecut printr-o transformare totală în pauză competiţională, aducînd un întreg contingent de la Poli Timişoara. “Nu am reuşit să văd niciun meci de pregătire al Gloriei, pentru că au făcut cantonamentul în Italia şi nu am putut trimite un om la faţa locului. În plus, despre ultimul amical, cel cu Poli Timişoara, s-a aflat abia în ultimul moment”, a spus antrenorul Ion Marin. În plus, tehnicianul constănţean are bătăi de cap şi în privinţa formaţiei pe care o va trimite în teren, după accidentările lui Gerlem şi Teekloh. “Am jucat şi cu Gerlem, şi fără el, aşa că ne vom descurca”, a spus “Săpăligă”. În schimb, Ion Marin îl va putea folosi pe Branislav Vukomanovic, căruia i-a sosit cartea verde.

De partea cealaltă, buzoienii, care nu au obţinut nicio victorie în acest sezon, visează la un rezultat care să-i readucă în lupta pentru evitarea retrogradării. “Ne va fi greu la Constanţa, sînt convins, dar ne dorim foarte mult să începem cu dreptul şi avem încredere că la final rezultatul va fi de partea noastră”, a declarat antrenorul secund, Ion Balaur. Oaspeţii au şi cîteva absenţe importante, Arcaba, Ionescu, Mansour şi Luis Garcia, toţi accidentaţi.

Echipe probabile: FC Farul (antrenor Ion Marin): G.Curcă - Măţel, Rastovac, Pahor, Vukomanovic - Pantelie, Rusmir, Larie, Alibec - Chico, Gosic. Gloria Buzău (antrenor Constantin Cîrstea): Mincă - Luis Dias, Vlaicu, A.Raţiu, Fl.Sandu - I. Matei, Ad. Popa, Mera, Aziz - Chiţu, Axente. Arbitri: Ionică Serea (Focşani) – Sebastian Gheorghe (Suceava) şi Irina Mîrţ (Bucureşti).

Meciurile etapei: sîmbătă: Oţelul Galaţi - Gaz Metan Mediaş (ora 15.00, GSP TV); FC Farul – Gloria Buzău (ora 17.00, netelevizat), FC Timişoara – FC Argeş (ora 18.00, GSP TV), Unirea Urziceni – FC Braşov (ora 20.30, GSP TV); duminică: Gloria Bistriţa – Rapid (ora 15.00, GSP TV), CFR Cluj – CS Otopeni (ora 18.00, GSP TV), Dinamo – Pandurii Tg.Jiu (ora 20.30, GSP TV). Vineri s-au disputat meciurile: Poli Iaşi – U Craiova 1-0 (Cr.Bratu 56; roşu: Mitchell 22) şi Steaua – FC Vaslui 1-1 (B.Stancu 28/ Wesley 8)

Clasament:

1. Dinamo 17 11 2 4 25-13 35 (+8)

2. Unirea Urziceni 17 11 1 5 28-14 34 (+10)

3. FC Timişoara* 17 10 5 2 32-20 29 (+11)

4. Steaua 17 7 8 2 24-13 29 (+5)

5. CFR Cluj 17 8 5 4 24-13 29 (+2)

6. U. Craiova 18 7 7 4 23-17 28 (+1)

7. Rapid 17 8 4 5 22-17 28 (+1)

8. FC Argeş 17 8 3 6 24-21 27 (+3)

9. FC Vaslui 17 7 4 6 19-16 25 (-2)

10. FC Braşov 17 5 8 4 14-13 23 (-1)

11. Oţelul Galaţi 17 6 5 6 22-20 23 (-4)

12. Gloria Bistriţa 17 6 3 8 17-17 21 (-6)

13. Pandurii Tg. Jiu 17 5 6 6 17-22 21 (-3)

14. FC FARUL 17 5 4 8 14-24 19 (-8)

15. Poli Iaşi 18 5 4 9 14-25 19 (-11)

16. Gaz Metan 17 4 3 10 18-31 15 (-9)

17. CS Otopeni 17 2 3 12 14-31 9 (-15)

18. Gloria Buzău 17 0 3 14 6-30 3 (-21)

* - echipă penalizată cu 6 puncte