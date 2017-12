Debut victorios la Naţionala U15 pentru jucătorii Academiei Hagi

13 jucători de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, portarul Dur-Bozoancă, fundaşii Căpuşă, Ghiţă, Kilyen şi Vlădescu, mijlocaşii Dumitrescu, Ianis Hagi, Ciobanu, Casap, Iani şi Cârnaţ, şi atacanţii Grecu şi Coman (rezerva de portar Jalbă nu a fost utilizată) au contribuit la prima victorie internaţională a Naţionalei Under 15 a României (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998). Ieri, la Galaţi, şi noul selecţioner Florin Răducioiu a debutat cu dreptul pe banca tehnică a micuţilor tricolori, care s-au impus, cu 3-1, în partida amicală cu reprezentativa similară a Moldovei. Echipa noastră a evoluat din min. 22 cu un om mai puţin, Ghiţă fiind eliminat după un fault în postură de ultim apărător. Ianis Hagi a deschis scorul pentru România, în min. 47, executând perfect un penalty, oaspeţii au egalat în min. 54, după care alţi doi jucători ai Academiei Hagi, Andrei Ciobanu, în min. 62, şi Tiberiu Căpuşă, în min. 80+2, au marcat goluri spectaculoase, care au adus succesul tricolorilor. „A fost foarte frumos, am marcat un gol şi am dat o pasă de gol. Sper ca tata să fi văzut meciul, dar mai important este faptul că am jucat bine. M-a sunat înainte de meci, mi-a dat câteva sfaturi şi mi-a urat baftă. Este primul meu gol la naţională, gol pe care-l dedic familiei mele. Este ceva incredibil ca Răducioiu, unul dintre cei mai mari atacanţi ai României, să fie antrenorul nostru”, a spus Ianis Hagi. „Este important că am câştigat. Rezultatul contează întotdeauna. Încerc să le transmit jucătorilor această mentalitate, de a merge întotdeauna la victorie. Sunt bucuros pentru băieţi, care au făcut un efort deosebit. Este mai mult victoria lor decât a mea. Să nu uităm că am jucat cea mai mare parte a timpului cu un om mai puţin, iar reacţia băieţilor a fost foarte bună. Mai sunt lucruri de corectat, suntem abia la început şi este mult de lucru. M-a bucurat felul în care a jucat Ianis Hagi. Este un fotbalist foarte interesant, foarte inteligent în joc. Nu ştiu ce se va întâmpla în viitor cu el. Doar timpul o va spune”, a declarat antrenorul Florin Răducioiu.

Joi, de la ora 15.00, tot la Galaţi, se va disputa a doua partidă amicală dintre cele două echipe.