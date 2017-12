Debut victorios pentru CVM Tomis

Vineri, în Sala Sporturilor din Constanţa, a debutat Cupa Mării Negre la volei masculin, competiţie ajunsă la ediţia a 8-a şi care se va încheia duminică. În primul meci, CVM Tomis Constanţa a avut ca adversară câştigătoarea Cupei Balcanice 2012, Istanbul BBSK (Turcia), de care a dispus mai greu decât o arată scorul final, 3:0 (25:17, 28:26, 25:21). Aflat la prima apariţie în faţa propriilor suporteri în acest sezon, noul Tomis a impresionat deja prin valoarea individuală a jucătorilor, chiar dacă echipa mai are de lucru la capitolele omogenitate şi concentrare în joc. Coordonatorul Gonzalez a fost titular, chiar dacă a sosit abia miercuri la Constanţa, demonstrându-şi calităţile în primul set. Cubanezul a slăbit ritmul în setul secund, fiind înlocuit la scorul de 11:15 cu Lescov, care a rămas pe teren până la final. „Pentru Gonzalez este foarte greu acum. A venit doar de câteva zile, nu-i ştie încă bine pe trăgători, iar la un moment a ieşit din ritm. Are nevoie de timp ca să se integreze, dar mă bucură că Lescov a intrat din nou bine în joc din postura de rezervă, ca şi la Dobrici. A schimbat complet ritmul de joc, iar acesta este un lucru pozitiv pentru noi, faptul că avem doi coordonatori valoroşi în lot”, a declarat antrenorul principal Radovan Gacic. Centrii Laza şi Spînu au jucat foarte bine, atât la blocaj, cât şi la atac, la fel universalul Ojansivu. Bojic a fost eficient şi spectaculos la fileu, în timp ce a doua extremă, Terzic, a adus siguranţă la preluare, sârbul fiind mai puţin utilizat de coordonatori pe faza de atac. În nota sa obişnuită a evoluat libero-ul Ivanov, util la preluare şi defensivă. Pe lângă Lescov, de pe banca de rezerve nu a mai fost chemat în teren decât centrul Stancu, pentru câteva faze, pe finalul setului secund.

„Mă bucură victoria pe care am reuşit-o, nu şi jocul, pentru că au fost multe greşeli, mai ales în primele două seturi, când noi i-am ţinut pe adversari în joc, prin serviciile greşite (n.r. - au fost în total 14, în trei seturi!). Greşind servicii, nu dai posibilitatea blocajului să facă punct, iar azi blocajul a funcţionat bine (n.r. - 10-6 a fost raportul punctelor din blocaj în meciul de vineri)”, a spus Gacic. „A fost un meci bun, mă bucur că am reuşit să ne facem jocul şi a ieşit destul de bine. Nu suntem încă la capacitate maximă, dar îmi felicit colegii pentru meciul bun pe care l-au făcut. (...) Nu este uşor să intri de pe bancă şi să-ţi iasă jocul, dar mă bucur că mi-a reuşit şi mi-am ajutat echipa”, a declarat coordonatorul Marin Lescov. „Echipa noastră este una tânără şi am venit aici ca să învăţăm. Campionatul Turciei debutează peste două săptămâni şi mai avem timp să punem la punct ceea ce nu a mers prea bine. Nu am jucat rău, însă Constanţa este o echipă foarte bună, cu jucători experimentaţi. Sper să jucăm mai bine în meciurile următoare”, a afirmat olandezul Jeroen Troemmel, una dintre extremele de la Istanbul BBSK.

Vineri seară, în al doilea meci al turneului, echipa germană VfB Friedrichshafen a dispus, cu 3:1 (25:23, 25:17, 23:25, 25:13), de echipa italiană BCC-NEP Castellana Grotte.

CUPA MĂRII NEGRE 2012

Rezultate - vineri

CVM Tomis Constanţa - Istanbul BBSK 3:0 (25:17, 28:26, 25:21)

VfB Friedrichshafen - BCC-NEP Castellana Grotte 3:1 (25:23, 25:17, 23:25, 25:13)

Programul partidelor

Sâmbătă

ora 17.30: CVM Tomis Constanţa - BCC-NEP Castellana Grotte

ora 20.30: Istanbul BBSK - VfB Friedrichshafen

Duminică

ora 17.30: CVM Tomis Constanţa - VfB Friedrichshafen

ora 20.30: Istanbul BBSK - BCC-NEP Castellana Grotte

INTRAREA ESTE GRATUITĂ