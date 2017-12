„Decalogul tăcerilor albastre“, la Muzeul de Artă

Mihaela Burlacu îşi va lansa vineri, la Muzeul de Artă, de la ora 16.00, ultimul volum de proză, „Decalogul tăcerilor albastre“, apărut la Editura Ex Ponto. Atentă la schimbările pe care le suferă structura societăţii şi preocupată de statutul femeii, autoarea şi-a propus, prin această lucrare, să pătrundă în imaginarul feminin. Ca pretext, aceasta prezintă viaţa unei femei, Maria, în vîrstă de 40 de ani, cu toate angoasele şi bucuriile ei. Petrecîndu-şi jumătate de viaţă sub rigorile comunismului, Maria trebuie să poarte cu sine o mască a tăcerii, sub care se ascund trăiri vii.

Volumul pe care îl va lansa la Muzeul de Artă, este cel de-al treilea din cariera de scriitor a Mihaelei Burlacu. Primul roman cu care s-a lansat a fost „Te iubesc e prea puţin“. Pentru acest volum, autoarea a primit, în 2006, premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea. În urmă cu aproximativ un an, autoarea a revenit în atenţia iubitorilor de literatură cu romanul „Rugaţi-vă pentru îngerii ascunşi“.