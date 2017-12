Decapotabilă subacvatică!

● Un vis devenit realitate ● Cu trei decenii în urmă, James Bond, pe atunci interpretat de marele actor britanic Roger Moore, a uimit lumea cu o maşină care putea să ”zboare” pe sub apă, în filmul ”The Spy Who Loved Me”. Din păcate, la vremea aceea, maşina era doar rodul unei imaginaţii bogate şi nu exista în realitate. Acum, în schimb, Frank M Rinderknecht, un veritabil vizionar în materie de automobile, în vârstă de 52 de ani, patronul firmei elveţiene constructoare de automobile Rinspeed, a reuşit să transforme visul în realitate cu a sa sQuba.

● Maşina - peşte ● Rinspeed sQuba este cel mai grozav lucru care a putut fi admirat la ediţia din acest an a Expoziţiei Auto de la Geneva, chiar dacă multora le-a stârnit doar un zâmbet neîncrezător şi uşor răutăcios. Rinspeed sQuba este primul automobil submersibil din lume, capabil să se mişte ca un peşte în apă! Poate să se scufunde la o adâncime de zece metri, funcţionând cu ajutorul a trei motoare electrice. Maşina este decapotabilă din considerente de siguranţă, pentru ca ocupanţii săi să o poată părăsi imediat, în caz de urgenţă. În aceste condiţii, ocupanţii maşinii au la dispoziţie măşti şi butelii de oxigen similare celor utilizate de scafandri, pentru a respira fără probleme sub apă. După cum am amintit deja, sQuba este o maşină electrică, ce utilizează baterii reîncărcabile cu ioni de litiu şi trei motoare electrice pentru propulsie. Aşadar, este un automobil cu zero emisii nocive.

● Performanţe ● Prima maşină ce putea fi condusă sub apă a fost Quandt\'s Amphibicar, construită în anul 1968. Au fost produse şi comercializate doar 3.878 de asemenea maşini dar unele încă mai pot fi admirate pe şosele, conduse de pasionaţii lor colecţionari. Ulterior, Gibbs Technologies a lansat Gibbs Aquada, în 2004, cu care patronul companiei Virgin, Richard Branson, obişnuia să depăşească recordul de viteză la traversarea Canalului Mânecii. Oricum, sQuba pare să fie cel mai remarcabil şi fiabil automobil subacvatic din lume. Cu o lungime de 3,785 metri, o lăţime de 1,940 metri, o înălţime de 1,117 metri şi o greutate de aproximativ 920 de kilograme, sQuba dezvoltă o viteză maximă de 120 de kilometri pe oră, atingând viteza de 80 de kilometri pe oră în 7,1 secunde de la pornire. Viteza de deplasare sub apă este de trei kilometri pe oră, la o adâncime maximă de zece metri.