Decebal Făgădău (PSD): „Duşmanul lui bine este mai bine“

09:08:04 / 04 Iunie 2016

DECEBAL FAGADUIESTE

" Nu sunt omul nimanui , sunt omul tuturor ". Se poate si n-are importanta pentru noi . Faptul ca doreste sa ia ce este bun de la fiecare fost primar , nu este ceva rau , dar nu prea are ce lua . Regretam doar faptul ca sub conducerea lui Mazare , dl Decebal n-a fost auzit niciodata criticand ceva sau condamnand cele rele savarsite de Mazare . Faptul ca porneste la drum cu bune intentii este normal , doar ca va trebui sa nu uite ca deseori bunele intentii duc spre iad . Si-a asumat sarcina extreme de grea de a aseza activitatea primariei pe trei piloni . Laudabil si bine gandit : turismul , portul si orasul . Dar ce va face cu ceilalti trei piloni de pana acum , hotia , demagogia si incompetenta ? Ce va face ca sa scoata din mocirla in care au fost implementati acesti piloni ? Era bine daca dl Decebal ne spunea , cel putin in trecat cum va proceda ca sa curate grajdurile primariei de cei care reprezinta ( inca ) acesti piloni . Nu toate relele pot fi puse in sarcina primarului , dar daca acesta tolereaza ca subordonatii cu functii cheie sa faca ce vor , atunci toate raman vorbe goale . Retinem o idee interesanta , aceea ca in cartiere sa ia fiinta '' terminale de informare " unde cetatenii vor putea veni sa-si spuna doleantele . N-ar fi rau ca primaria sa aiba un buletin informativ saptamanal sau bilunar care sa fie distribuit prin chioscurile de ziare , sau on-line , buletin care sa ofere cetatenilor posibilitatea ca sa cunoasca activitatea primariei si modul in care sunt realizate promisiunile si programele . In ceea ce priveste " mai binele " e bine sa se stie ca daca vrei ceva , ca de ex. " binele " , trebuie sa aspiri la " mai binele " . Si notiunea de bine este relativa : ce fel de bine , pentru cine-l faci , cum il faci si daca este realizat la timp . Sa speram ca dl care FAGADUIESTE ne va demonstra ca va fi primul primar post-decembrist care va face din cei trei piloni , rigizi , piloni telescopici care sa se inalte mereu pe terenul consolidat al realizarilor . Daca va fi ales .