Decebal Făgădău, validat în funcția de primar al Constanței

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Decebal Făgădău, validat în funcția de primar al Constanței
Administrație 22 Iunie 2016 / 14:55 625 accesări 3 comentarii
Decebal Făgădău va fi învestit oficial joi, când va depune jurământul în fața noului Consiliu Local Muncipal

Decebal Făgădău va fi învestit oficial joi, când va depune jurământul în fața noului Consiliu Local Muncipal

Constanța are un nou primar. Decebal Făgădău a fost validat, miercuri, 22 iunie, în funcția de primar, de către magistrații Judecătoriei Constanța. Învestirea oficială a noului edil ar urma să aibă loc joi dimineață, când Făgădău va depune jurământul în ședința de constituire a noului Consiliu Local Municipal. Amintim că, potrivit datelor finale ale Biroului Electoral Municipal, social democratul Decebal Făgădău a câștigat alegerile locale din 5 iunie pentru Primăria Constanța, el adjudecându-și 42,32% din voturile valabil exprimate de electori. La o distanță de aproape opt procente s-a situat candidatul PNL, Vergil Chiţac, care a obținut 34,92% din voturi.

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3 comentarii

Marilena Valcu 18:56:34 / 22 Iunie 2016
CLM

Care sunt consilierii care vor fi validati maine? S-au mai retras dintre ei ca si de la CJ ??

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zzzzzzzzzzzz 05:33:47 / 23 Iunie 2016
validat

Dl primar Făgădău acum că sinteți primar cu acte in regulă poatre vă faceți timp și vă deplasați pină in cartieru Anda pe srt GHEORGHE MARINESCU unde este un teren in dreptu ghenelor de gunoi nr 89-90 ocupat de ani buni de 2 nevoiași la care le dați ajutoare . vam ruga ca pe acel teren să amenajați un loc de joacă pentru copiii care la ora actuală se joacă printre mașini in parcare .incă ceva poate eliberați trotuaru de pe strada care vine de la sensu giratoriu di nspre Aurel vlaicu care este plin cu mașini parcate.

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locuitor al urbei 16:47:44 / 25 Iunie 2016
problemele majore cu care se confrunta locuitorii Constantei !

DORIM CA EDILII CONSTANTZEI, SA LASE VORBELE, PROMISIUNILE SIN CAMPANIA ELECTORALA SI SA TREACA LA FAPTE : DOMNUL PRIMAR DECEBAL FAGADAU, CEILALTZI DOMNI POLITICIENI, SA LASE POLITICA, DE ACUM, POLITICA DUMNEALOR SA FIE PROBLEMELE ORASULUI CONSTANTZA, SI DOMNII DE LA RATC, IN ORASUL CONSTANTZA. SA SE REZOLVE SI CU : MULTZIMEA GUNOAIELOR CARE AU IMPANZIT TOT ORASUL CONSTANTZA. ORASUL CONSTANTZA, INCA MAI ARE STRAZI NEASFALTATE, CA-N EVUL MEDIU, PE STRAZILE : XENOPOL, VRANCIOAEI SI VOIEVOZI.................., STAU PANOURI, PE CARE STA SCRIS : INCEPAND CU 25 MAI 2016, INCEPE REABILITAREA CELOR TREI STRAZI, SI-N 25 AUGUST 2016, LUCRARILE DE REABILITARE SE TERMINA. ASTAZI, 25 IUNIE 2016, NICI GAND, SA SE APUCE, DE CE STA SCRIS PE PANOURI. MICROBUZELE VECHI, IMPROPRII TRANSPORTULUI IN COMUN " ADEVARATE BOMBE PE PATRU ROTZI ". CUI II SERVESTE, ACEST MOD DE A PACALI OAMENII, CARE PLATESC, PRETZUL BILETELOR, NEJUSTIFICAT DE MARE SI NECONFORME CU MODUL IMPROPRIU DE TRANSPORT IN COMUN, AL CALATORILOR, PRECUM SARDELELE, SCAUNELE SUNT CA PENTRU COPII SI MULTE SCAUNE SUNT DEFECTE, GEAMURILE SPARTE, USILE SE INCHID, TRAGAND DE SFOARA ?! TOT MEREU SPUNEM, AM INTRAT IN ue, IN EUROPA, VOM AVEA LAPTE SI MIERE, AM VAZUT SI SIMTZIT PE PROPRIA PIELE ! DE LA DACI SI GETZI SUNTEM IN EUROPA ! CE NE-O MAI FI TREBUIT ue ? CUI, I-O FI MAI NAZARIT / PRIIT ACEASTA ue ?! CA NOUA, ROMANILOR DE RAND, NU NE-A PRIIT, DIN CONTRA, AM SARACIT CONTINUUUUUUUUU ! Infiintzatzi trasee noi in Constantza si eliminatzi total microbuzele si transportul calatorilor cu astfel de mijloace de transport in comun.

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