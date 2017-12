Decebal Gheară mizează pe Săgeata

Mutată în această vară la Năvodari, Săgeata are un lot format din jucători experimentaţi, adunaţi de la echipe din prima ligă din ţară. Dintre aceştia, unul singur a apucat să îmbrace tricoul celor de la FC Farul, adversara din derby-ul local programat sâmbătă, la Năvodari, de la ora 11.00, în etapa a 9-a a Ligii a II-a. În vârstă de 32 de ani, Decebal Gheară a jucat pentru formaţia de pe litoral timp de trei sezoane, în perioada 2005-2008, bifând cea mai bună performanţă internaţională înregistrată în istoria clubului constănţean, finala Cupei UEFA Intertoto, în toamna anului 2005. „Au fost trei ani frumoşi, în care am jucat multe meciuri tari. Actuala echipă nu are însă nimic în comun cu cea din urmă cu câţiva ani. Sunt alţi jucători, alţi antrenori, alţi oficiali”, a spus Gheară. Ajuns la Săgeata, după un scurt periplu la Delta Tulcea, Gheară nu a apucat să joace în acest sezon, din cauza unei accidentări suferite în urmă cu aproape două săptămâni, la ultimul meci amical înaintea debutului campionatului. „Am avut probleme la ligamente de la gleznă, iar recuperarea a durat destul de mult. Abia în această săptămână am reluat antrenamentele cu echipa, dar sunt în urmă cu pregătirea fizică şi nu pot juca sâmbătă. Îmi pare rău că nu-mi pot ajuta coechipierii, dar sunt convins că vom lua cele trei puncte. Am văzut Farul în două meciuri susţinute în acest campionat şi nu cred că este peste noi. Suntem favoriţi şi din postura clasamentului, dar şi a jocului şi a experienţei jucătorilor. Jucăm pe teren propriu, în timp ce Farul are doar avantajul tradiţiei”, a declarat Gheară.