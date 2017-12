Decembrie cu aer de primăvară

Temperaturi ridicate pentru această perioadă vor fi și în următoarele zile în Dobrogea,mai ales la sfârșitul săptămânii, când se vor înregistra chiar și 10 grade Celsius. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că vineri, 18 decembrie, vom avea cer variabil, atât cu soare, cât și cu nori. Maximele se vor încadra între 2 și 5 grade Celsius, iar minimele între -2 și 3 grade C. Temperaturile încep să crească treptat în weekend, astfel că sâmbătă, 19 decembrie, vor fi maxime care se vor încadra între 6 și 9 grade C, iar minime între -1 și 4 grade C. Cerul va fi parțial înnorat. Duminică, 20 decembrie, va fi vreme frumoasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 10 grade C, iar cele minime între -1 și 4 grade C.