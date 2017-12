Deces subit al unei lăuze de 25 ani

Pentru o mămică de doar 25 de ani, din satul Rasova, comuna Rasova, judeţul Constanţa, sfârşitul a venit fulgerător, lăsând în urmă un bebeluş prematur de nici două kilograme, un soţ îndurerat, dar şi alţi membri ai familiei aproape fără suflare, la aflarea veştii tragice. Tânăra a urmat tratamente ani la rând pentru a rămâne însărcinată, potrivit spuselor familiei. La aflarea veştii că va fi în sfârşit mamă, viaţa Adrianei Ciorbaru s-a schimbat. Sora Adrianei, Anuţa Neacşu, a povestit că niciodată nu s-a plâns de nimic, doar acuza semnele pe care orice femeie gravidă le-ar putea avea, greaţă, vărsături şi, uneori, ameţeli. „Toate aceste semne au fost însă la început, apoi nu a mai avut nimic. Era fericită şi abia aştepta venirea pe lume a copilaşului. Era bucuroasă, se gândea deja ce nume să-i pună, cum o să-l îngrijească, cum o să se plimbe cu el. Era mândră că poartă în pântece copilaşul”, mai spune sora Adrianei. În urmă cu trei zile, ea a fost dusă la Spitalul din Cernavodă pentru că urma să aducă pe lume bebeluşul, ce-i drept, prematur. Chiar dacă are o greutate de nici două kilograme (1.750 grame), medicii au spus va fi bine şi că nu vor exista probleme, însă trebuie transportat la Spitalul din Medgidia. Medicii de aici au decis, totuşi, ca bebeluşul să fie transferat, alături de mămică, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, „spitalul din Medgidia neavând incubator”, conform spuselor familiei. „Pe 9 februarie, în jurul orei 18,00, s-a prezentat la Spitalul de Urgenţă, pentru internare, o pacientă de 25 de ani, alături de bebeluşul său”, a declarat purtătorul de cuvânt al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Florian Stoian. Toate bune şi frumoase… pentru doar câteva ore. Colegele de salon au povestit că Adriana era veselă şi că nu s-a plâns de nimic, doar că o doare puţin burta şi că are sângerări, „însă nimic care să o sperie”. „Şi eu sunt lăuză şi am avut acelaşi semne. E ceva normal, aşa mi-au spus şi medicii”, spune o colegă de salon.

MOARTE SUBITĂ. „După şase ore de la internare, pacienta a intrat în stop cardiorespirator neresuscitabil. În câteza zeci de secunde s-a trecut la aplicarea tuturor manevrelor de resuscitare, însă fără niciun rezultat”, a declarat purtătorul de cuvânt. „A murit în faţa noastră. Nu avea nimic. Dintr-o dată, s-a aşezat pe pat şi a spus că se simte rău. A început să respire tot mai greu şi imediat am chemat doctorii. Au venit repede, nici nu cred că a trecut un minut. Erau mulţi doctori aici în salon să o ajute...”, a mai spus colega de cameră.

PROBLEME CARDIACE? Din primele cercetări se pare că pacienta avea o suferinţă cardiacă mai veche, potrivit spuselor familiei. „Chiar la naştere a avut ceva probleme, dar medicii nu i-au dat niciun tratament, nimic. Nu lua nimic pentru inimă. Dar nu a fost bolnavă, nu s-a plâns că o doare inima”, a spus mătuşa Adrianei. Pentru stabilirea cu certitudine a cauzei decesului subit survenit la Maternitatea Constanţa se aşteaptă rezultatul necropsiei medicilor legişti. Rudele Adrianei nu contestă actul medical, ci vor doar să afle cum a fost posibil să moară, în acest fel, o femeie atât de tânără. Bebeluşul, vizitat în fiecare zi de tătic, dar şi de cea care-i va fi mamă, sora Adrianei, Anuţa, este bine, însă trebuie să mai stea ceva timp la incubator. Vom reveni.