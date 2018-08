Deci, vrei să fii un „sicario“?

Să vorbim despre viitorul francizei Sicario, mai exact despre cum sfârșitul celui de-al doilea film, „Sicario: Day of the Soldado“, ne pregătește deja pentru un al treilea sequel. Înainte de asta, totuși, trebuie subliniat că ne-am bucurat să-l revedem pe cel mai terifiant bărbat în papuci „crocs“, Josh Brolin, în rolul agentului special Matt Graver. Este, fără dar și poate, Vara lui Brolin, care vine după alte două interpretări de impact - Cable, călătorul în timp cu braț robotic și imunitate la umor din Deadpool 2, și Thanos, titanul din „Avengers: Infinity War“, care nu doar că a decimat jumătate din populația Universului (Marvel), dar a făcut-o și după mai multe monologuri de care marele Cehov ar fi fost mândru. Desigur, Sicario 2 n-ar fi fost Sicario fără un... Sicario. Benicio del Toro revine în rolul lui Alejandro, acest „Leon“ sud-american, și, de data asta, aflăm mai multe informații despre motivația sa de a se întoarce în echipa lui Matt Graver, dar și detalii despre trecutul său de asasin profesionist. Filmul ne plasează încă de la început în realitatea cruntă din America, pe care a văzut-o îndeaproape și personajul lui Emily Blunt în prima parte, și anume cea a terorismului și traficului de oameni. Povestea ne poartă prin întortocheatele legături la nivel înalt dintre cartelurile mexicane, poliția coruptă a acestui stat și terorismul urban din America, cu toate foloasele sale financiare. Ce se întâmplă? Pe scurt, din dorința de a declanșa un război cu Mexicul, vecinu' din coasta Americii, băieții noștri de la special ops, vor să aprindă fitilul unei confruntări artificiale între marile bande mexicane, care sunt responsabile de trecerea ilegală a teroriștilor în teritoriul SUA. Sună relativ simplu, dar, ca de obicei, în stilul hollywoodian clasic, lucrurile se complică atunci când fata bătăioasă a unui mare ștab mexican este răpită de protagoniști. Între Isabel, prințesa din Barrio, și Leon Del Toro se formează o legătură puternică, ei fiind forțați să supraviețuiască în mijlocul războiului iscat în Mexic. În tot acest timp, trupa de șoc americană începe să „curețe“ urmele operațiunii. Nelipsit de surprize și de momente de maximă tensiune, Sicario 2 este un film bun de acțiune, cât se poate de realistic din punct de vedere politic și social. Cu toate acestea, nu aduce multe noutăți față de predecesorul său, iar finalul este unul delăsător, probabil și din motivul evident că urmează un al treilea episod. Sperăm să aducă ceva nou, înainte ca franciza să devină repetitivă. Lipsește, de asemenea, „pensula“ lui Dennis Villeneuve. Construcția lui unică a tensiunii (vezi celebra scenă de la graniță din primul film) a fost înlocuită de brutalitatea mult mai puțin lirică a lui Stefano Solima, regizorul italian cunoscut pentru serialul ultrarealist și întunecat „Gomora“. Înarmați-vă cu popcorn și suculeț la cinema, pentru că „Sicario: Day of the Soldado“ durează două ore și nu vreți să ratați răsturnările, nici pe cele de situatie, nici pe cele de vehicule. În concluzie, parafrazând titlul cronicii (care este o întrebare pe care Alejandro i-o pune unui puști), să zicem așa - „Oare vrem să mai fie un Sicario?“. Da, vrem.