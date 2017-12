Decizia conducerii Spitalului Județean Constanța în legătură cu parcarea!

09:49:30 / 30 Martie 2016

Dezinformare/minciuni.....

1.In acest moment au acces la parcare doar cadrele medicale si anume doctorii. Aceasta revolta in legatura cu parcarea nu a fost facuta sa benificieze doar doctorii ptr ca asta se va intampla si in continuare, ci si celelalte cadre medicale/auxiliare, asistenti, infirmieri, medici rezidenti, studentii de la medicina, femei de serviciu etc ptr ca de fapt va fi la fel in continuare... Asa cum s a putut si pana acum si a fost mai ok ca in momentul de fata , asa se va putea si de acum incolo daca exista bunavointa si nu interese manageriale intre anumiti doctori.... 2. Vorbiti de parcarea destinata persoanelor care aduc bolnavii la spital/supraetajata, care de fapt este folosita tot de catre cadrele medicale si riverani contra unei sume de bani ptr ca nu se intelege altfel supraaglomerarea parcarii repet, destinate pers cu problema de sanatate la ora 7 dimineata, nemaifiind nici un loc disponibil la aceea ora. Si nu mai spun cum stau la panda lupii de la politia locala sa manance si ei ceva ca si asa sunt morti de foame in loc sa si faca datoria si prin alte zone ale Constantei cum ar fi de ex: tiganii din cartierul Coiciu care se deplaseaza pe ditamai blv. Soveja cu, calul si caruta, acest fapt fiind interzis prin lege dealtfel si multe alte abateri dar repet ei stau acolo unde "se manaca" si gura lor ceva de cersetori care sunt.... Revin la subiect si spun ca degeaba se vor face cartelele ca tot numai anumiti doctorii vor beneficia de cartele , asa cum spune si in context " in limita locurilor disponibile"