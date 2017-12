Decizia de închidere a azilului-“fantomă”, contestată

Căminul de bătrâni din Tuzla (aparţinând SC MARIE ELAINE SRL) va rămâne funcţional, asta chiar dacă decizia inspectorilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa a fost de sistare a activităţii până la remedierea deficienţelor. “Căminul nu deţine autorizaţie sanitară de funcţionare, deci nu poate avea activitate. Inspectorii de control care au fost în unitate au depistat numeroase nereguli, astfel că nu le putem elibera autorizaţia de funcţionare până când nu-şi vor pune la punct problemele găsite”, a declarat directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina. De exemplu, susţine reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu, unitatea are doar două grupuri sanitare, deşi în cămin locuiesc 19 bătrâni, iar normele precizează că se impune, în mod obligatoriu, un grup sanitar la şase persoane. Totodată, unitatea nu are un bloc alimentar, deşi persoanelor li se servesc diferite alimente, şi exemplele pot continua, potrivit oficialului DSPJ. Un lucru este cât se poate de cert, în opinia specialiştilor DSPJ: căminul de bătrâni nu poate sub nicio formă să funcţioneze fără autorizaţia sanitară. Astfel că au fost emise documente prin care activitatea, cel puţin teoretic, a fost sistată temporar. Potrivit legii, în termen de 15 zile, deciziile pot fi contestate, fapt care se va şi întâmpla în cazul de faţă. “Administratorul Maria Marinescu ne-a spus astăzi (ieri - n.r.), în prezenţa avocatului său, că va acţiona în instanţă deciziile, astfel că, pe perioada procesului, prevederile documentelor eliberate de noi nu pot fi puse în aplicare”, a declarat directorul. Cu alte cuvinte, unitatea va putea să funcţioneze.

O NEDREPTATE! Administratorul Maria Marinescu a declarat, pentru cotidianul “Telegraf”, că “i se face o mare nedreptate” şi că, de fapt, aşa-numitul cămin este o casă de odihnă, care are toate documentele necesare în acest sens. “Nu înţeleg cine şi ce are de comentat şi de ce. Este o casă de odihnă, tip locuinţă. Iar toate acestea vor fi clarificate în instanţă”, a declarat administratorul. Pe de altă parte, imobilul unde îşi desfăşoară activitatea azilul de la Tuzla, potrivit Certificatului constatator de la Registrul Comerţului, eliberat în data de 14 mai 2013, are ca obiect de activitate “cămin bătrâni”.

FAMILIILE BĂTRÂNILOR CAZAŢI ÎN UNITATE N-AU AVUT NIMIC DE COMENTAT, ASTFEL CĂ I-AU LĂSAT PE CEI DRAGI ÎN GRIJA CELOR DIN CĂMIN. MARIA MARINESCU A SPUS, LA RÂNDUL SĂU, CĂ LOCATARII SUNT MULŢUMIŢI ŞI CĂ UNITATEA LE OFERĂ CONFORTUL DE CARE AU NEVOIE.

POLIŢIA ANCHETEAZĂ Pe de altă parte, trebuie precizat că, la finele săptămânii trecute, poliţiştii din Tuzla au fost sesizaţi de către personalul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa, cu privire la faptul că o femeie de 90 de ani, adusă în unitatea sanitară încă din 6 septembrie, a decedat în urma unei autoaccidentări. „Din primele investigaţii, s-a stabilit că bătrâna figura internată într-un azil de bătrâni din localitatea Tuzla, iar la data de 6 septembrie a căzut, lovindu-se în zona capului şi ulterior, la 9 octombrie, decedând ca urmare a traumatismului suferit”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, remis pe 12 noiembrie. Oficialii IPJ au anunţat că „cercetările continuă în vederea stabilirii cu exectitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii decesului, totodată fiind sesizate şi celelalte instituţii abilitate în vederea verificării legalităţii funcţionării unităţii respective, urmând a fi luate măsuri legale în consecinţă”. Sesizarea potrivit căreia unitatea funcţionează fără aviz sanitar a venit din partea primarului localităţii, Micu Constantin. Tot edilul a spus că administratorul înregistrează datorii uriaşe la bugetul de stat.