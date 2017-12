Decizia luată de senatorul Mihai Goțiu după ce a fost bătut într-o emisiune TV

Senatorul USR Mihai Goțiu a decis să depună plângere împotriva lui Mirel Palada, după ce acesta l-a lovit în timpul unei pauze TV. „Acest lucru vine ca o continuare a ceea ce din păcate se întâmplă chiar aici în Casa Poporului, în Palatul Parlamentului. Probabil mulți dintre voi țin minte un incident care a avut loc în această primăvară, în Biroul Permanent al Sentatului, când pe atunci liderului grupului PSD și președinte al Comisiei Juridice mi-a adresat niște injurii cât se poate de directe, iar președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu nu a luat nicio măsură. Dimpotrivă, mi-a interzis mie să iau cuvântul. Atunci am depus o sesizare la Comisia Juridică a Senatului și, din păcate, nici acum acea sesizare nu a primit răspuns. Din punctul meu de vedere este unul dintre exemplele care încurajează astfel de comportamente, pentru că atunci când nu sancțiionăm comportamentele agresive la nivel verbal nici aici în Parlament, se transmite acest sentiment că orice este posibil în România”, a declarat Mihai Goțiu într-o conferință de presă. „Am ajuns la acel moment pe care nu-mi doresc să-l mai trăiesc și a fost poate un moment necesar pentru a-mi aduce aminte celor care ne susțin pentru ce am intrat în politică, pentru că am intrat în politică să schimbăm un astfel de mod de a face politică prin forță, forță verbală și forță fizică în cele din urmă”, a mai spus Goțiu.

