“Decizia privind reducerea CAS sau TVA, luată în toamnă”

Decizia politică privind reducerea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) cu 5 puncte procentuale sau revenirea TVA de la 24% la 19%, din 2014, va fi luată în toamna acestui an. Cel puţin aşa spune ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu, într-un interviu. „Nu s-a luat decizia politică. Trebuie să vedem care din cele două măsuri are mai mare impact în economie, de stimulare economică, de reducere a evaziunii fiscale, dar şi de creştere economică. În funcţie de analizele făcute, decizia politică va fi undeva în toamnă”, a explicat Daniel Chiţoiu. Şi premierul Victor Ponta a anunţat, săptămâna trecută, că decizia privind reducerea contribuţiilor de asigurări sociale la angajator va fi luată în toamnă. Georgian Ghervasie, consilierul pentru promovare economică al premierului Ponta, a declarat, la începutul săptămânii trecute, că, în funcţie de studiul de impact ce va fi făcut de Ministerul Finanţelor, se vor reduce de anul viitor aceste contribuţii. (A.M.)