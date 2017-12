Decizie amânată pentru IPS Teodosie! Iată când va afla dacă va fi arestat la domiciliu!

11:59:32 / 20 Mai 2017

STIINTZA FARA CREDINTZA ESTE MOARTA !

ESTI INTR-O TOTALA EROARE, MAI " GIGI ", FARA DUMNEZEU, NU SE POATE, NU AM EXISTA, NU AM PUTEA APARE PE ACEST PAMANT, CHIAR ATAT DE PUTZIN AI STUDIAT, INVATZAT, AI FACUT UN PROCES IN MINTEA AIA, A TA, CUM DE IN URMA IMPERECHERII A DOUA FIINTZE POATE APARE O VIATZA, UN PRUNC, UN PUI DE OM ?! ESTI PUS PE : URA, DIPRETZUIRE, DISCREDITARE............, DAR, NU TE GANDESTI CA PE UNDE ITZI IES VORBELE, ITZI IESE SI SUFLETUL SI CE RASPUNS GREU AI SA DAI CELUI FARA DE INCEPUT, ADICA LUI DUMNEZEU, PE CARE ACUM IL : BESTELESTI, TERFELESTI, BLAMEZI......... ?! AI CAUTAT IN INTERIORUL TAU, CATE GRESELI, PACATE DE MOARTE AI FACUT : CU VORBA POTZI UCIDE O MULTZIME DE OAMENI, CU GANDUL RAU, POTZI UCIDE MULTE FIINTZE, CU FAPTA TOT LA FEL ?! TE-AI GANDIT, PE CATZI OAMENI, AI NEDREPTAZIT : RUDE, PARINTZI, FRATZI, COLEGI, PRIETENI, SOTZIE, SOTZ, COPII SI TOT ASA MAI DEPARTE !? PRIN VOTUL TAU POATE AI FACUT RAU ORI BINE SEMENILOR ?! DACA AI MANCAT, CAND CEL FLAMAND A RABDAT, TE-AI GANDIT VREODATA LA ACEST FAPT ?! INTAI SA NE VEDEM GRESELILE NOASTRE SI PE / SI LA URMA SA FIM ATAT DE PATIMASI ?! CAND GANDIM DE BINE, ESTE BINE, CAND GANDIM DE RAU ESTE RAU ?! ALBINA VEDE IN FATZA EI NUMAI FLORI SI MIROS PLACUT DE FLORI, PE CAND MUSCA VEDE SI TRAGE NUMAI LA GUNOI SI LA MIROS URAT / IMPUTZIT, CONCLUZIE : CE NE CARACTERIZEAZA, AIA FACEM SI SPRE CE TRAGEM ACEEA FACEM IN VIATZA SI NE REPREZINTA : ALBINA ORI MUCA ?!