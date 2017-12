Decizie bombă! Chițac demisionează din PNL

08:34:52 / 15 Septembrie 2017

Un Crusoe al politicii suburbane

Asa cum am prevazut,amiralul a devenit un veritabil politician,paraseste arca.Dupa ce a fost vrajit de cantecul de sirena a prealiberalei Gorghiu ,s-a urcat cu ,,multa prudenta'',chiar cand era in activitate,pe puntea unui partid al carui drum prin ceata politicii nu avea cap...compas bine compensat.Si,cum senatorul nostru ,nu prea avea experienta in politica alunecoasa ca o punte de vapor nebricuita,s-a gandit, ca in plin mars spre nicaieri,sa -si ia colacul de salvare si sa se arunce in ape limpezi si curate dar.... independent.Numai ca plutirea,,independenta''nu -i garanteaza si supravietuirea .Mai repede sau mai tarziu,,,naufragiatul''este musai sa gaseasca o insula ,precum Crusoe,unde sa supravietuiasca in asteptarea unui alt partid politic ce va trece intamplator pe langa insula si ii vor auzi chitaielile de ajutor.Don senator,hai domne ca stim cu totii ca in politica de azi,nu mai au loc mari batalii ale ideologiilor si doctrinelor politice.Comunismul a fost compromis,fascismul are picioarele rupte a mai ramas demosul pe care-l minte si il inseala tot felul de grupari de interese promitandu-i super-democratia iluminata cea mai perfecta .Asa ca, in functie de directia vantului si valului, don senator,sa-ti alegi un grup al intereselor care te definesc si mai ales care sa te motiveze.O sugestie.Vezi ca la ALDE ,un grup format numai din traseisti,mai exista un marinar senator,iubitor de constanteni.Nu-i dau numele ca ar trebui sa reamintesc constantenilor ca exista ,si ca tace malc la adapostul parlamentar ca se pare ca are ceva probleme cu ...DNA.Sau ,eu stiu,mai este PMP,lui Basescu comandant de nava,nu el s-a laudat ca te-a facut amiral,Cat despre Palas,un branci si la balta.