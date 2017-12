Decizie CCR Implicarea în campania electorală, lucru normal pentru un președinte

Oricât de evidentă ar fi încălcarea Constituției, dacă cel care calcă strâmb este însuși președintele României, judecătorii CCR își rezervă dreptul să mai tragă un pui de somn. Altfel nu se poate explica de ce Curtea Constituțională încă mai consideră că Băsescu nu a încălcat Constituția, deși s-a implicat activ și ostentativ în campania electorală a PMP. Judecătorii CCR au motivat decizia prin faptul că, prin declarațiile și comportamentul său, Traian Băsescu nu a afectat activitatea Guvernului în ceea ce privește organizarea scrutinului pentru europarlamentare. În plus, magistrații consideră că declarațiile lui Băsescu din ultima campanie electorală „nu pot fi calificate ca fiind acte sau fapte juridice, întrucât conduita şi declarațiile publice, cu evident caracter politic, nu au caracter decizional şi nu produc efecte juridice”. Așadar, președintele poate să spună ce vrea și să țină cu cine vrea, atât timp cât, cel puțin din punct de vedere formal, nu figurează în evidențele vreunui partid. E drept, Constituția îi dă dreptul președintelui să își exprime liber opțiunile politice, dar, în același timp, îl obligă să fie echidistant. Or, dacă CCR nu a luat nicio măsură împotriva lui Băsescu, înseamnă că noțiunea de „echidistant” are un alt sens, pe care nu îl știm noi, oamenii de rând.