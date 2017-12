Decizie definitivă în dosarul lui ÎPS Teodosie

Magistrații Curții de Apel Constanța au dispus luni ca Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie să rămână sub control judiciar în dosarul în care este cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța sub acuzațiile de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și luare de mită. Judecătorii au hotărât menținerea măsurii preventive doar în ceea ce privește acuzațiile legate de accesarea de fonduri europene. La ieșirea din sală, Arhiepiscopul Tomisului a făcut prima declarație legată de dosarul în care este anchetat: "Am avut ocazia să-mi susțin nevinovăția pentru că cele incriminate de fapt nu există. Atât am de spus. Și am întrebat cui folosește să umilească Biserica. Pe mine personal nu mă afectează că sunt acuzat pe nedrept, dar afectează Biserica pentru că reprezint Biserica. Se va dovedi că de fapt probele nu s-au găsit".

"ACUZAȚII NEFONDATE"

ÎPS Teodosie este reprezentat în instanță de avocata Maria Vasii, cea care în trecut l-a apărat și pe finanțatorul Stelei, Gigi Becali. "Se vorbește că Arhiepiscopia Tomisului a încasat anumite subvenții de la APIA pentru acea cultură de vie de la Nazarcea. Discutăm nu de 350 de hectare, aceasta este întreaga suprafață, dar ea cuprinde și suprafețe arabile sau pășune. Discutăm doar de aproximativ 117 hectare de vie. (...) Dacă Parchetul era interesat să afle adevărul, ar fi observat centralizatoarele care arătau circuitul banilor, ar fi observat că toate aceste subvenții au fost folosite în scopul în care au fost luate. Aceste subvenții se dădeau pe suprafață, nu pe cultură. Nici măcar procurorii nu îl acuză pe înaltul prelat că a falsificat documentele privind suprafețele, iar APIA dădea aceste subvenții pe suprafață. (...) Credeți că înaltul prelat se ocupa de vie? Nu. Avea un departament care era desemnat în a aplica corect legea. Nu are niciun document semnat de înaltul prelat, cu toate acestea, dânsul este acuzat de această fraudă", a afirmat Maria Vasii.

Aceasta spune că nici acuzația de luare de mită nu este susținută de dovezi. "Se invocă această penibilă faptă de corupție, 500 de euro. Înainte de toate discutăm cu toții dacă înaltul prelat, care aparține unei biserici autocefale, separate de ierarhia de stat, poate avea calitatea de funcționar public, ca să răspundă pentru luare de mită. În altă ordine de idei, la dosar sunt interceptări care arată refuzul vehement pe care dânsul îl adresează celui care întinde plicul cu cei 500 de euro. Nici nu vede câți sunt acolo, doar refuză vehement", a spus Maria Vasii. "Ierarhul nu are familie, nu are pe cine să îmbogățească, nu are pe nimeni. Tot ce are sunt aceste straie pe care le poartă cu cinste", a mai spus Vasii.

ÎNVINUIRILE DNA

Pe scurt, procurorii DNA Constanța susțin că persoanele vizate de această investigație ar fi înaintat Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) declarații false, în scopul obținerii de fonduri europene. "Inculpații au susținut în mod nereal că utilizează anumite suprafețe agricole având categoriile de folosință „vii pe rod cu struguri pentru vin” / „vii pe rod cu struguri nobili pentru vin”, în condițiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafețe agricole nu mai existau astfel de culturi", se arată într-un comunicat de presă dat publicității de DNA. Și asta nu e tot. Potrivit procurorilor anticorupție, declarațiile depuse în perioada cu pricina ar conține un alt element fals - și anume acela că normele privind bunele condiții agricole și de mediu, "dar și cerințele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor au fost respectate pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă pe care o desfășoară", mai precizează procurorii DNA. Anchetatorii spun că faptele au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafață unică, totalizând 1.356.973 lei.

A doua parte a dosarului instrumentat de procurorii DNA vizează o faptă de luare de mită despre care aceștia spun că a fost comisă de ÎPS Teodosie în 2016. Conform anchetatorilor, "în primăvara anului 2016, inculpatul Teodosie Petrescu, în calitate de Arhiepiscop al Tomisului, a primit de la o persoană suma de 500 de euro. Banii respectivi au fost primiți în legătură cu îndeplinirea, de către inculpatul Teodosie Petrescu, a îndatoririlor sale de serviciu ce decurg din calitatea de Arhiepiscop al Tomisului, în sensul de a dispune ca persoana în cauză să primească remunerație legală pentru activitatea pe care o desfășura într-o parohie", susțin cei de la DNA.