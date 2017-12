Decizie istorică a băncii centrale

Consiliul de Administraţie al băncii centrale a decis ieri a patra reducere a dobânzii cheie din acest an, cu un sfert de punct procentual, reducând principalul instrument al politicii monetare la un nivel minim record de 6,25% pe an. Astfel, în a patra şedinţă de politică monetară din acest an, boardul Băncii Naţionale a României (BNR) a decis să continue reducerea graduală a dobânzilor. În ianuarie, banca centrală coborâse dobânda cheie de la 8%, la 7,5%, pentru ca, în februarie, să continue în acelaşi ritm, reducând dobânda la 7%, iar în martie, la 6,50% pe an. Nivelul actual al dobânzii cheie folosită de BNR la operaţiunile repo şi reverse repo, de reglare a lichidităţii din piaţă, reprezintă un minim de la adoptarea actualului model de politică monetară, la începutul anilor 2000, pliat pe cel al Băncii Centrale Europene (BCE), în condiţiile în care România şi-a propus să adopte la un moment dat moneda euro. În urma deciziei, scad automat şi dobânda la facilitatea de credit (credit lombard), de la 10,50% pe an în prezent, la 10,25% începând de miercuri, şi la facilitatea de depozit, de la 2,50%, la 2,25%, acestea fiind fixate într-un culoar de plus/minus 4 puncte procentuale faţă de dobânda de politică monetară. Banca centrală a menţinut ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) la nivelurile actuale, de 15% pentru pasivele în lei şi de 25% pentru cele în valută ale băncilor, şi a menţionat că va continua „gestionarea adecvată” a lichidităţii din sistemul bancar. În urma acestei decizii, economiştii se aşteaptă ca băncile să înceapă să împrumute populaţia şi firmele, iar dobânzile la credite să scadă. „Abia în două-trei luni se va vedea în politica băncilor scăderea ratelor de dobândă, atat la depozite, cât şi la credite. Din păcate, dobânzile la depozite vor scădea mult mai repede decât cele la credite şi asta pentru că băncile sunt mult mai reticente când vine vorba de credite, din cauza celor neperformante. Consider că deblocarea creditării va veni odată cu dublarea atragerii fondurilor europene”, a spus analistul economic Alexandru Georgescu. Pe de altă parte, directorul regional retail al BCR Constanţa, Şenol Asan, spune că reducerea dobânzii cheie este un pas normal având în vedere situaţia actuală. „Măsura BNR va duce la o aliniere a dobânzilor actuale atât la active, cât şi la pasive. Un exemplu în acest sens îl constituie BCR, care a scăzut dobânda la creditele de consum începând cu 3 mai, la 7,5%. De altfel, politica monetară are în vedere creşterea atractivităţii investiţiilor în raport cu economisirea tradiţională pentru a accelera relansarea economică”, a spus Asan.