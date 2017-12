Deciziile de impunere, expediate constănţenilor

Contribuabilii care au obţinut venituri din activităţi independente, închirieri şi alte activităţi aveau obligaţia de a depune la Fisc o declaraţie privind veniturile realizate, în cursul anului calendaristic 2009, până la 17 mai 2010. Până în luna octombrie, administraţiile financiare din teritoriu au prelucrat aceste declaraţii în vederea emiterii deciziilor de impunere. Conform acestor decizii de impunere, contribuabilul află cât mai are de plătit statului sau, după caz, cât a plătit în plus la bugetul de stat, urmând a-şi recupera banii în al doilea caz. Potrivit şefului Serviciului de Gestiune Registru Contribuabili şi Declaraţii Fiscale - Persoane Fizice din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa, Gabriel Coşoreanu, până în prezent au fost transmise toate deciziile de plată, respectiv 8.926, dar şi o parte din deciziile de restituit. „Până acum, 4.221 constănţeni şi-au primit acasă deciziile de restituit, urmând ca, în perioada următoare, să primească aceste documente şi alţi 1.742 de contribuabili”, a spus Coşoreanu. Restituirea diferenţelor anuale se impozit se va face prioritar, prin virament bancar, dacă Fiscul deţine informaţii de la bănci privind conturile de card de debit, în lei, ale contribuabililor. În cazul în care administraţiile fiscale nu au informaţii de acest gen, restituirea diferenţelor de impozit pe venit, înscrise în decizia de impunere anuală, se face prin Trezorerie sau prin mandat poştal. Sumele de peste 150 lei inclusiv vor fi restituite de unităţile de tezorerie, în numerar, la data programării înscrisă în înştiinţarea de restituire, sau potrivit opţiunii exprimate de contribuabili. Prin mandat poştal vor fi transmise sumele cuprinse între 5 lei inclusiv şi 150 de lei. Sumele mai mici de 5 lei rămân în evidenţa fiscală, pentru a fi compensate cu datorii viitoare şi vor fi restituite numai la solicitare sau când, cumulat, suma de restituit depăşeşte limita menţionată. Potrivit lui Coşoreanu, deciziile pentru care nu există diferenţe de impozit (cele care nu au nici de plată, nici de restituit - n.r.), respectiv 15.288 pentru veniturile realizate în cursul anului trecut, sunt afişate pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), http://anaf.mfinante.ro. În acest an, peste 28.000 de contribuabili din municipiul Constanţa ar fi trebuit să se prezintă la ghişeele Fiscului pentru a-şi declara veniturile din activităţi independente, până la data de 17 mai 2010, însă doar 15.831 s-au conformat, iar 5.447 şi-au declarat veniturile peste termenul legal.