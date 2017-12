“Declaraţia de independenţă a Kosovo a adus daune grave coeziunii UE”

Europarlamentarii PSD din Parlamentul European au adoptat o poziţie comună faţă de declararea unilaterală a independenţei Kosovo, cerînd elaborarea unor politici coordonate pentru combaterea curentelor naţionaliste sau a eventualelor încercări de constituire a unor state sau formaţiuni statale pe criteriul etnic. Social-democraţii au apreciat ieri că aspiraţiile majorităţii locuitorilor provinciei Kosovo la independenţă sînt \"respectabile\" şi toţi cei interesaţi trebuie să caute soluţii politice viabile, în respectul legii, pentru satisfacerea lor, evitînd însă orice formă de umilire a Serbiei şi oferind \"soluţii compensatorii adecvate\". În opinia lor, \"calea satisfacerii aspiraţiilor sus-menţionate e cea care se pune în discuţie în acest moment. Sub un atare aspect, actul proclamării unilaterale a independenţei provinciei Kosovo survine într-un timp nepotrivit, de o manieră nepotrivită, într-un context nepotrivit şi pe o bază legală nepotrivită\". De altfel, social-democraţii români consideră că respectarea \"ordinii internaţionale de drept este indispensabilă pentru stabilitatea şi securitatea lumii, pentru predictibilitatea proceselor internaţionale şi pentru fondarea raporturilor dintre state, popoare şi naţiuni pe temelia încrederii\". Ei susţin că, dacă dreptul internaţional actual se dovedeşte inadecvat pentru prevenirea sau rezolvarea anumitor probleme, el trebuie modificat potrivit procedurilor democratice, iar nu încălcat. Potrivit acestora, declaraţia adoptată, luni, în urma CAGRE, lasă descoperite trei aspecte: recunoaşterea Declaraţiei unilaterale de independenţă a Kosovo nu are o bază legală; statele membre ale UE sunt din nou dezbinate cînd se pune problema adoptării unei politici comune într-o problemă esenţială, liderii politici europeni înţeleg să se autoamăgească în spatele ideii că problema kosovară este unică şi irepetabilă: \"Aceasta demonstrează faptul că Declaraţia unilaterală de independenţă a Kosovo a adus, prin ea însăşi, daune grave coeziunii şi credibilităţii Uniunii\". Eurodeputaţii social-democraţi cer instituţiilor europene să adopte o poziţie faţă de noua situaţie creată prin Declaraţia unilaterală de independenţă a Kosovo care să restabilească respectul pentru legea internaţională şi, în acest context, să ofere noului stat o strategie vizînd transformarea sa într-un subiect european viabil sub aspect economic, democratic şi social. O dezbatere în legătură cu recunoaşterea declaraţiei unilaterale de independenţă a Kosovo va avea loc în această după-amiază în plenul Parlamentului European.