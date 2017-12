Declaraţia de la Helsinki, semnată şi de România

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a semnat, sâmbătă, 27 aprilie, alături de miniştrii Educaţiei din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, Declaraţia Finală de la Helsinki. Documentul, adoptat în cadrul Conferinţei Miniştrilor Educaţiei a Consiliului Europei (Council of Europe Standing Conference Ministers of Education ), se centrează pe problematica guvernării şi a calităţii în domeniul educaţiei. Declaraţia adoptată la Helsinki prevede, ca principii fundamentale pe care statele membre se angajează să le respecte, descentralizarea, asigurarea eticii şi a calităţii, implicarea tuturor actorilor în procesul implementării politicilor educaţionale: cadre didactice, părinţi, elevi/studenţi etc. Miniştrii prezenţi la Conferinţă s-au angajat să se sprijine reciproc în dezvoltarea politicilor educaţionale bazate pe competenţe şi să garanteze întărirea autonomiei insituţiilor de învăţământ, în funcţie de specificul naţional. La Conferinţa Miniştrilor Educaţiei a Consiliului Europei au luat parte şi Comisarul pentru Educaţie al UE, Androulla Vasilliou, reprezentanţi ai UNESCO, ai Asociaţiei Europene a Părinţilor, ai Uniunii Studenţilor Europeni şi ai mai multor organizaţii europene nonguvernamentale. Mai multe detalii legate de acest eveniment pot fi găsite la adresa http://www.coe.int/t/DG4/EDUCATION/STANDINGCONF/.