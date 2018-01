Declarația lui Sorin Strutinsky în urma condamnării sale la închisoare

12:06:08 / 24 Decembrie 2017

Istoria se repeta. Precum Naziștii, Zsidanii se ascund in Amerikk de Sud

După Holocaustul Polonezilor, Rusilor, Comunistilor si Legionarilor Creștini Romani in lagărele naziste, multi Nazisti s'au refugiat si ascuns in Amerikk de Sud, cu ajutorul Amerikknarilor din Jewnglishtanul de Vest, incepand cu Mai 1945. Naziștii se ascundeau in Argentina, Uruguay si Paraguay. Holocaustul Romanilor postdecembriști a inceput sa...scartaie. DNA-ul si pseudojustitia(forțată de DNA) au băgat spaima in Naziștii din Rromarlania, recte KkpIUDAlistii politicastro-merdialqaedani ultracleptomaniaci de kklibrul acestui Zsidan-Satanic(Strutzinski). Precum Naziștii, fratii lor de trista amintire, morgensternii criminali ce EXTERMINA inocentul, oligofrenul bobor Rromarlan, se refugiază in Amerikk de Sud. Sigur, precum Beraru, Nahor, Schwartzenebunu si Morgenstern, si Strutzinski va dispare fara urma si se va ascunde in Parakkuay! Tragedia, insa, e ca Zoomenirea de azi s'a schimbat. Nu mai e ca pe timpul exodului Naziștilor in Argentina. Zsidanii-Criminali de azi nu mai pot pastra SECRETUL crimelor lor. Tehnologia le vine de hac! Vezi Wickileaks...Ha! Storia halucinantă a acestor doi ultracleptomaniaci, Kkpatzana si Strutzy, e tipic haioas-nebunistaneza! Strutu', capu' si nisipu'...